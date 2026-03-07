بايرن يعلن إصابة نوير.. وتقرير يكشف موقفه من مواجهة أتالانتا

السبت، 07 مارس 2026 - 15:55

كتب : FilGoal

مانويل نوير

أعلن نادي بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة مانويل نوير حارس مرمى الفريق.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

وتعرض الحارس البالغ من العمر 39 عاما للإصابة خلال مباراة الفريق أمام بوروسيا مونشنجلادباخ التي أقيمت أمس الجمعة.

وأوضح بايرن ميونيخ أن إصابة مانويل نوير عبارة عن تمزق عضلي خفيف دون الكشف عن مدة الغياب.

أخبار متعلقة:
في غياب هاري كين.. بايرن ميونيخ يسحق جلادباخ برباعية ويواصل التحليق في الصدارة "صمد طويلا".. بايرن ميونيخ على أعتاب كسر رقمه التاريخي بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة الدوري الألماني بعودة مثيرة أمام بوروسيا دورتموند كومباني يزيد الجدل عن مستقبل نيكولاس جاكسون مع بايرن ميونيخ

وبحسب صحيفة بيلد فإن من المتوقع غيابه عن مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وتم استبدال نوير بين شوطي مباراة مونشنجلادباخ ودخل جوناس أوربيج بدلا منه.

وتعد هذه الإصابة هي الرابعة لنوير خلال الموسم الجاري.

وغاب نوير عن 42 يوما خلال الموسم الجاري بواقع 3 مباريات.

وواصل بايرن ميونيخ الابتعاد في صدارة الدوري الألماني بالفوز بنتيجة 4-1 على بوروسيا مونشنجدلاباخ في افتتاح الجولة 25 من المسابقة.

اللقاء شهد غياب هاري كين هداف المسابقة لأول مرة الموسم الحالي في الدوري الألماني بسبب الإصابة.

ورفع البافاري رصيده لـ 66 نقطة بفارق 14 نقطة عن دورتموند.

فيما توقف رصيد جلادباخ عند 25 نقطة في المركز الـ12.

بايرن ميونيخ مانويل نوير بوروسيا مونشنجلادباخ
نرشح لكم
للمباراة الرابعة تواليا.. مصطفى محمد يجلس على مقاعد بدلاء نانت ضد أنجيه إلى ربع النهائي.. صاروخي مادويكي وإيزي يقودان أرسنال لعبور مانسفيلد مؤتمر أليجري: هذا تعليقي على إمكانية تدريب ريال مدريد.. وهدفنا التأهل لدوري الأبطال انتهت في كأس إنجلترا - مانسفيلد تاون (1)-(2) أرسنال عقده ينتهي بنهاية الموسم.. سباليتي يكشف مستقبله مع يوفنتوس تشكيل أرسنال - جابرييل جيسوس يقود الهجوم أمام مانسفيلد تاون في كأس إنجلترا قائمة برشلونة – عودة ليفاندوفسكي وغياب ثلاثي الفريق أمام أتلتيك بلباو بيليتي: موهبة حمزة عبد الكريم واعدة ويتدرب جيدا ولكن
أخر الأخبار
ليفربول يمدد عقد ريان جرافنبرخ 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمباراة الرابعة تواليا.. مصطفى محمد يجلس على مقاعد بدلاء نانت ضد أنجيه 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال إفريقيا 32 دقيقة | منتخب مصر
التجربة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يفوز على مستقبل المرسى 42 دقيقة | الوطن العربي
سبورت: مع فريق الشباب.. حمزة عبد الكريم قد يشارك غدا لأول مرة بقميص برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
إلى ربع النهائي.. صاروخي مادويكي وإيزي يقودان أرسنال لعبور مانسفيلد ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: برناردو سيلفا سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
بينتو: الوضع الأمني في السعودية أكثر هدوءا.. وأنشيلوتي أنهى أزمات البرازيل ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524742/بايرن-يعلن-إصابة-نوير-وتقرير-يكشف-موقفه-من-مواجهة-أتالانتا