بايرن يعلن إصابة نوير.. وتقرير يكشف موقفه من مواجهة أتالانتا

أعلن نادي بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة مانويل نوير حارس مرمى الفريق.

وتعرض الحارس البالغ من العمر 39 عاما للإصابة خلال مباراة الفريق أمام بوروسيا مونشنجلادباخ التي أقيمت أمس الجمعة.

وأوضح بايرن ميونيخ أن إصابة مانويل نوير عبارة عن تمزق عضلي خفيف دون الكشف عن مدة الغياب.

وبحسب صحيفة بيلد فإن من المتوقع غيابه عن مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وتم استبدال نوير بين شوطي مباراة مونشنجلادباخ ودخل جوناس أوربيج بدلا منه.

وتعد هذه الإصابة هي الرابعة لنوير خلال الموسم الجاري.

وغاب نوير عن 42 يوما خلال الموسم الجاري بواقع 3 مباريات.

وواصل بايرن ميونيخ الابتعاد في صدارة الدوري الألماني بالفوز بنتيجة 4-1 على بوروسيا مونشنجدلاباخ في افتتاح الجولة 25 من المسابقة.

اللقاء شهد غياب هاري كين هداف المسابقة لأول مرة الموسم الحالي في الدوري الألماني بسبب الإصابة.

ورفع البافاري رصيده لـ 66 نقطة بفارق 14 نقطة عن دورتموند.

فيما توقف رصيد جلادباخ عند 25 نقطة في المركز الـ12.