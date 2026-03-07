كرة نسائية - مدرب منتخب مصر: قررنا تأجيل خطتنا بعد الموعد الجديد لكأس إفريقيا

تحدث محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات عن قرار تأجيل كأس أمم إفريقيا.

وستقام البطولة في الفترة من 25 يوليو إلى 16 أغسطس 2026.

وذلك بعدما تم تأجيلها، إذ كانت ستنطلق في الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل 2026.

ويشارك منتخب مصر للسيدات في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

لأول مرة يشارك 16 منتخبا في البطولة ويتواجد منتخب مصر للسيدات ضمن المنتخبات المتأهلة للبطولة.

وكان منتخب زامبيا قد حقق برونزية نسخة 2022 ويشارك للمرة الخامسة بينما يلعب منتخب مالاوي للمرة الأولى.

وجاءت قرعة أمم إفريقيا للسيدات كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - الجزائر - السنغال - كينيا.

المجموعة الثانية: جنوب إفريقيا - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - تنزانيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - زامبيا - مصر - مالاوي.

المجموعة الرابعة: غانا - الكاميرون - مالي - كاب فيردي.

ويشارك منتخب مصر بناء على دعوة قدمت لـ 4 منتخبات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ 16.

وانضمت منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار ومالي أيضا للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويشارك منتخب سيدات مصر في للمرة الثالثة تاريخيا والأولى منذ عام 2016.