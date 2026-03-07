مؤتمر أليجري: هذا تعليقي على إمكانية تدريب ريال مدريد.. وهدفنا التأهل لدوري الأبطال

السبت، 07 مارس 2026 - 14:56

كتب : FilGoal

ماسيميليانو أليجري

تحدث ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان عن إمكانية تدريب ريال مدريد.

ويستعد ميلان لمواجهة غريمه إنتر في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "من المهم الفوز على إنتر في الدربي، لن يكون الأمر سهلا أمام فريق قوي، ونعرف أهمية المباراة".

وأضاف "سنرى بعد المباراة فارق النقاط مع إنتر سواء 10 نقاط أو 7 نقاط أو 13 نقطة، بغض النظر عن النتيجة، نعلم أن 57 نقطة ليست كافية لتحقيق هدفنا بالتأهل لدوري أبطال أوروبا".

وأكمل "تدريب ريال مدريد؟ أنا مرتبط بعقد مع ميلان حتى 2027، أنا بخير وسعيد جدا في النادي، ميلان يعمل من أجل المستقبل".

وواصل "صافرات الاستهجان على أليساندرو باستوني؟ كل ما يمكنني قوله هو أن جماهير ميلان يجب أن تساعدنا كما فعلت منذ اليوم الأول".

وأتم "اللحاق بإنتر حال الفوز؟ لا أحد يعلم ما الذي سيحدث في كرة القدم، لا أعلم إن كنا سنعيد فتح سباق السكوديتو، لكننا على بعد خمسة انتصارات من دوري أبطال أوروبا".

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط عن ميلان الوصيف.

