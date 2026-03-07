كرة نسائية - تحديد موعد نهائي كأس مصر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد المباراة النهائية لكأس مصر لكرة السيدات.

ويحمل النادي الأهلي لقب النسخة الماضية من كأس مصر للسيدات.

وضمنت أندية: الأهلي، ووادي دجلة، ومودرن سبورت، ومسار مقاعدها في نصف نهائي البطولة.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراتي الدور نصف نهائي لبطولة كأس مصر للكرة النسائية بين الأهلي ووادي دجلة، ومودرن سبورت ضد مسار في تمام الثانية عصر يوم 31 مارس الحالي.

كما قررت إدارة المسابقات إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية يوم 8 مايو المقبل علي أن يُحدد الملعب في وقت لاحق.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية بعد الفوز على وادي دجلة في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وسجلت أشرقت عادل هدف فوز الأهلي على وادي دجلة بعد اللجوء لشوطين إضافيين.