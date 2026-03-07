مباشر في كأس إنجلترا - مانسفيلد تاون (1)-(2) أرسنال.. جووووول صارووخي

السبت، 07 مارس 2026 - 14:20

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال - برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانسفيلد تاون ضد أرسنال ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على مانسفيلد تاون ضمن دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

لمتابعة مباراة مانسفيلد تاون ضد أرسنال دقيقة بدقيقة من هنا.

ق66. جوووول الثاني لأرسنال عن طريق إيزي من تسديدة صاروخية.

ق63. إنقاذ رائع من كونويلي لاعب مانسفيلد من على خط المرمى من تسديدة جابرييل جيسوس

ق50. جوووول التعادل لمانسفيلد عن طريق ويل إيفانز من انفراد بالمرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 هدف رائع بعد تسديدة قوية من نوني مادويكي تسكن شباك مانسفيلد تاون.

ق30 ليام روبرتس حارس مانسفيلد يتصدى ببراعة لتسديدة ماكس داومان لاعب أرسنال من داخل منطقة الجزاء.

ق22 تسددية قوية من لياندرو تروسارد لاعب أرسنال تمر قريبة من مرمى مانسفيلد تاون.

ق13 محاولة جديدة خطيرة من مانسفيلد لكن تسديدة تايلور روبرتيس تمر أعلى المرمى بقليل

ق11 تسديدة صاروخية من مهاجم مانسفيلد وتصدي رائع من كيبا حارس مرمى أرسنال

ق2 هدف مبكر يضيع من فريق أسرنال بعد تصدي رائع من حارس مانسفيلد تاون

انطلاق المباراة

أرسنال مانسفيلد تاون كأس الاتحاد الإنجليزي
