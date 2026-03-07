عقده ينتهي بنهاية الموسم.. سباليتي يكشف مستقبله مع يوفنتوس

السبت، 07 مارس 2026 - 14:16

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - المدير الفني فريق يوفنتوس

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس عن مستقبله مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد سباليتي مع السيدة العجوز بنهاية الموسم الجاري.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين: "أقترب من الاتفاق مع يوفنتوس لتجديد العقد، في الواقع أنا على وشك الانتقال للعيش في نفس المبنى السكني الذي يتواجد فيه داميان كومولي رئيس النادي".

وأتم "المهم هو أن نقدم أداء جيدا، وليس أن يكون لديك عقد تتباهى به".

وكان سباليتي قد تم تعيينه لتدريب يوفنتوس خلال الموسم الجاري خلفا لإيجور تودور.

ولعب يوفنتوس تحت قيادة سباليتي 27 مباراة، وتمكن من الفوز في 14 مباراة، وتعادل 6 مرات وخسر 7 آخرين.

وسجل يوفنتوس 49 هدفا واستقبلت شباكه 32 هدفا.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة.

ويبتعد يوفنتوس عن روما صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق 4 نقاط.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه بيزا الليلة في الجولة 28 ضمن منافسات الكالتشيو.

يوفنتوس الدوري الإيطالي سباليتي
