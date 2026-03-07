تشكيل أرسنال - جابرييل جيسوس يقود الهجوم أمام مانسفيلد تاون في كأس إنجلترا
السبت، 07 مارس 2026 - 13:31
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه أمام منافسه مانسفيلد تاون.
وقرر المدرب الإسباني إشراك المزيد من اللاعبين الذين لا يلعبون كثيرا في مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
ويتواجد ثلاثي هجومي بتواجد جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس ونوني مادويكي.
وجاء التشكيل كالتالي:
الحارس: كيبا أريزابالاجا
الدفاع: مارلي سالمون – كريستيان موسكيرا – كريستيان نورجارد - ريكاردو كالافيوري
الوسط: لياندرو تروسارد – ماكس دومان – كاي هافيرتز
الهجوم: جابرييل مارتينيلي – جابرييل جيسوس – نوني مادويكي
