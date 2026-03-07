قائمة برشلونة – عودة ليفاندوفسكي وغياب ثلاثي الفريق أمام أتلتيك بلباو

السبت، 07 مارس 2026 - 13:13

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة القائمة المستدعاة لمباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو.

ويواجه برشلونة خصمه أتلتيك بلباو في المباراة التي ستجمعهما الليلة في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعاد روبرت ليفاندوفسكي بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في العين.

وغاب أليخاندرو بالدي عن القائمة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد في المباراة الماضية، وكذلك جول كوندي.

ويستمر غياب فرينكي دي يونج بسبب إصابة عضلية.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن – ألفارو كورتس - إريك جارسيا – تشافي إسبارت.

الوسط: بيدري جونزاليس - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال - تومي.

الهجوم: فيران توريس - لامين يامال - رافينيا - روني بردجي - ماركوس راشفورد – روبرت ليفاندوفسكي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.

ولعب ريال مدريد مباراة الجولة وفاز على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف.

بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

