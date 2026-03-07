فينيسيوس: ريال مدريد لا يستسلم أبدا.. ونريد النسخة الرائعة أمام مانشتسر سيتي

أعرب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد عن حماسه الشديد قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة.

وأسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية، أبرزها مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في مواجهة مكررة خلال السنوات الأخيرة.

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات للصحفيين: "نريد الهجوم أمام مانشستر سيتي، نريد السيطرة، ونريد أن نرى نسخة ريال مدريد الرائعة، الفريق الذي يقاتل على كل كرة".

وأضاف الجناح البرازيلي "أمام مانشستر سيتي يجب أن نكون مثاليين. ريال مدريد، لا يستسلم أبدا حتى النهاية. نحن مستعدون لأي سيناريو".

ويلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل (ذهابا) على ملعب سنتياجو برنابيو.

فيما تقام مباراة العودة يوم 17 مارس على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وقبل مواجهة مانشستر سيتي، حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا أمام سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.

وسجل هدفي ريال مدريد أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي وأحرز بورخا إيجليسياس هدف سليتا فيجو، ليسجل بورخا 25% من أهداف فريقه الموسم الحالي.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 63 في المركز الثاني على بعد نقطة من برشلونة المتصدر الذي سيلعب مباراة الجولة ذاتها أمام أتلتيك بلباو.

وتوقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 40 في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس.