فينيسيوس: ريال مدريد لا يستسلم أبدا.. ونريد النسخة الرائعة أمام مانشتسر سيتي

السبت، 07 مارس 2026 - 12:25

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ضد بينيس

أعرب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد عن حماسه الشديد قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة.

وأسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية، أبرزها مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في مواجهة مكررة خلال السنوات الأخيرة.

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات للصحفيين: "نريد الهجوم أمام مانشستر سيتي، نريد السيطرة، ونريد أن نرى نسخة ريال مدريد الرائعة، الفريق الذي يقاتل على كل كرة".

أخبار متعلقة:
فالفيردي يحيي منافسة ريال مدريد لـ برشلونة بفوز قاتل على سيلتا فيجو مؤتمر جوارديولا: إقامة لقاء الكأس في الثامنة مساءً يمنحنا أفضلية قبل مواجهة ريال مدريد موندو ديبورتيفو: عقوبة كبيرة تنتظر ريال مدريد من الاتحاد الأوروبي بسبب العنصرية قائمة ريال مدريد - غياب 10 لاعبين بينهم مبابي وبيلينجهام أمام سيلتا فيجو

وأضاف الجناح البرازيلي "أمام مانشستر سيتي يجب أن نكون مثاليين. ريال مدريد، لا يستسلم أبدا حتى النهاية. نحن مستعدون لأي سيناريو".

ويلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل (ذهابا) على ملعب سنتياجو برنابيو.

فيما تقام مباراة العودة يوم 17 مارس على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وقبل مواجهة مانشستر سيتي، حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا أمام سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.

وسجل هدفي ريال مدريد أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي وأحرز بورخا إيجليسياس هدف سليتا فيجو، ليسجل بورخا 25% من أهداف فريقه الموسم الحالي.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 63 في المركز الثاني على بعد نقطة من برشلونة المتصدر الذي سيلعب مباراة الجولة ذاتها أمام أتلتيك بلباو.

وتوقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 40 في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا فينيسيوس
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: عقوبة كبيرة تنتظر ريال مدريد من الاتحاد الأوروبي بسبب العنصرية ماركا: مبابي يبذل كل ما في وسعه من أجل اللحاق بمواجهة سيتي حرمان جماهير جالاتاسراي من حضور مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد مورينيو: في حالة إدانة بريستياني في قضية العنصرية مسيرته ستنتهي معي كادينا سير: مبابي يغيب عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا رابطة الدوري الفرنسي تستجيب لطلب باريس قبل لقاء الحسم أمام تشيلسي جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب
أخر الأخبار
مباشر كأس إنجلترا - مانسفيلد تاون (0)-(0) أرسنال.. هدف مبكر يضيع 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
عقده ينتهي بنهاية الموسم.. سباليتي يكشف مستقبله مع يوفنتوس 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد عقوبة خسارة 5 مباريات.. مدرب سمنود يكشف لـ في الجول تفاصيل أزمة قيد لاعبه 39 دقيقة | القسم الثاني
تشكيل أرسنال - جابرييل جيسوس يقود الهجوم أمام مانسفيلد تاون في كأس إنجلترا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة – عودة ليفاندوفسكي وغياب ثلاثي الفريق أمام أتلتيك بلباو ساعة | الكرة الأوروبية
بيليتي: موهبة حمزة عبد الكريم واعدة ويتدرب جيدا ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
فينيسيوس: ريال مدريد لا يستسلم أبدا.. ونريد النسخة الرائعة أمام مانشتسر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تامر مصطفى: أبارك للزمالك.. لكن الفريق الأفضل هو من خسر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524731/فينيسيوس-ريال-مدريد-لا-يستسلم-أبدا-ونريد-النسخة-الرائعة-أمام-مانشتسر-سيتي