تامر مصطفى: أبارك للزمالك.. لكن الفريق الأفضل هو من خسر

يرى تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل خلال مواجهة الزمالك.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري في تصريحات للصحفيين: "أبارك لنادي الزمالك على الفوز، وحظ أوفر لنا في المباريات المقبلة، لكن من وجهة نظري الفريق الأفضل هو من خسر المباراة".

وأضاف "كنا الطرف المسيطر في معظم فترات اللقاء، لكننا قدمنا بعض الهدايا للزمالك، ورغم ذلك فإننا لا نستحق الخسارة".

وأتم "لا أرغب في الحديث عن التحكيم، ولا أعتقد أن الحضور الجماهيري كان سببا في الخسارة، لأن لاعبي الاتحاد أصحاب خبرات واعتادوا اللعب تحت ضغط الجماهير".

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الوحيد.

طرد كريم الديب من الاتحاد السكندري في الدقيقة 35، وأيضا محمد شحاتة من الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وللمباراة الثامنة على التوالي يتمكن الزمالك من الفوز في بطولة الدوري.

وللقاء الخامس على التوالي في بطولة الدوري ينتصر الزمالك على الاتحاد السكندري وبدون استقبال أي هدف.

وحافظ الزمالك على شباكه ضد الاتحاد السكندري في 6 مباريات متتالية في الدوري إذ تعادل بدون أهداف قبل أن ينتصر في 5 مباريات متتالية.

المرة الأخيرة التي سجل فيها زعيم الصغر في الزمالك كان في موسم 2022-2023، وأحرز خالد الغندور الهدف، لكن الزمالك انتصر 2-1.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الـ 14.