فان دايك: الهزيمة من ولفرهامبتون كانت مخيبة.. ولهذا السبب انتصرنا

عبر فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول عن خيبة الأمل من الخسارة من ولفرهامبتون في الدوري رغم الفوز عليه في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز ليفربول على منافسه ولفرههامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال اللاعب الهولندي لـ TNT Sports: "مباراتنا أمام ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي كانت مخيبة للآمال، لكن كان علينا تصحيح الأمور في كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأكمل "انتصرنا على ولفرهامبتون بسبب سرعة إيقاعنا والاستمرار في الضغط عكس الخسارة في الدوري".

وواصل "نرى جميعا موهبة ريو نجوموا المميزة خاصة في المواجهات الفردية والسرعة".

وأتم "نجوموا لعب بشكل جيد لا أكثر ولا أقل وعليه أن يواصل التقدم".

وكان ليفربول قد خسر من ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف منذ أيام في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 69 ودخل جيريمي فريمبونج بدلا منه.

وللمرة الأولى يسجل صلاح في مباراتين متتاليتين بجميع المسابقات هذا الموسم منذ نوفمبر الماضي، عندما سجل حينها ضد برينتفورد وأستون فيلا.