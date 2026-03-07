فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات

السبت، 07 مارس 2026 - 11:46

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد الاتحاد السكندري لـ 3 فترات انتقالات.

ولم يعلن فيفا سبب القضية ولكنها جاءت بتاريخ اليوم 7 مارس الجاري.

وأضاف فيفا نادي الاتحاد السكندري ضمن قائمة الأندية الممنوعة من القيد لمدة 3 فترات.

أخبار متعلقة:
محمد شحاتة يعتذر لجماهير الزمالك بعد الطرد أمام الاتحاد السكندري 10 ضد 10 ودون استقبال أهداف.. الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري بسيناريو درامي "3 بطولات كبرى".. اتحاد الكرة يكشف خطة منتخب الناشئين هذا العام

وانضم الاتحاد إلى عدد من الأندية المصرية ضمن قائمة الأندية الموقوفة من القيد أبرزهم: الزمالك ومودرن سبورت والإسماعيلي.

عقوبة فيفا جاءت بعدما انتهت فترة الانتقالات الشتوية بالدوري المصري ودعم الفريق صفوفه بأكثر من لاعب.

وأبرم الاتحاد السكندري 5 صفقات وهي عبد الرحمن جودة ومحمود عبد العاطي، ومحمد مجدي "أفشة" وخالد عبد الفتاح ويسري وحيد.

يذكر أن الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الـ 14.

الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
تامر مصطفى: أبارك للزمالك.. لكن الفريق الأفضل هو من خسر مواعيد مباريات السبت 7 مارس.. الدوري المصري وبرشلونة وكأس إنجلترا محمد شحاتة يعتذر لجماهير الزمالك بعد الطرد أمام الاتحاد السكندري دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي معتمد جمال: طرد شحاتة أثر بالسلب على الأداء.. وسنعالج إهدار الفرص الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة القنال يتلون بالأخضر.. المصري يتفوق على الإسماعيلي بثنائية ويضمن مراكز الـ 7 الكبار 10 ضد 10 ودون استقبال أهداف.. الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري بسيناريو درامي
أخر الأخبار
بيليتي: موهبة حمزة عبد الكريم واعدة ويتدرب جيدا ولكن 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
فينيسيوس: ريال مدريد لا يستسلم أبدا.. ونريد النسخة الرائعة أمام مانشتسر سيتي 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تامر مصطفى: أبارك للزمالك.. لكن الفريق الأفضل هو من خسر 28 دقيقة | الدوري المصري
فان دايك: الهزيمة من ولفرهامبتون كانت مخيبة.. ولهذا السبب انتصرنا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات 54 دقيقة | الكرة المصرية
روبرتسون: على ليفربول أن يكون طموحا لأننا أصبحنا في الثلاثينيات من العمر 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
يايسله: ديميرال سيغيب لفترة طويلة.. وهذه وصفة الفوز على الكبار ساعة | سعودي في الجول
ماسكيرانو: كنت أعتقد أننا سنتحدث عن كرة القدم مع ترامب ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524728/فيفا-يعلن-إيقاف-قيد-الاتحاد-السكندري-3-فترات-انتقالات