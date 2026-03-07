فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد الاتحاد السكندري لـ 3 فترات انتقالات.

ولم يعلن فيفا سبب القضية ولكنها جاءت بتاريخ اليوم 7 مارس الجاري.

وأضاف فيفا نادي الاتحاد السكندري ضمن قائمة الأندية الممنوعة من القيد لمدة 3 فترات.

وانضم الاتحاد إلى عدد من الأندية المصرية ضمن قائمة الأندية الموقوفة من القيد أبرزهم: الزمالك ومودرن سبورت والإسماعيلي.

عقوبة فيفا جاءت بعدما انتهت فترة الانتقالات الشتوية بالدوري المصري ودعم الفريق صفوفه بأكثر من لاعب.

وأبرم الاتحاد السكندري 5 صفقات وهي عبد الرحمن جودة ومحمود عبد العاطي، ومحمد مجدي "أفشة" وخالد عبد الفتاح ويسري وحيد.

يذكر أن الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الـ 14.