روبرتسون: على ليفربول أن يكون طموحا لأننا أصبحنا في الثلاثينيات من العمر

أوضح أندي روبرتسون لاعب ليفربول أن ناديه يجب أن يكون طموحا في الفترة المقبلة بسبب كبر بعض لاعبي الفريق في العمر.

وفاز ليفربول على منافسه ولفرههامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لـ بي بي سي سبورت: "ميلوس كيركيس ظهير أيسر رائع، احتاج إلى بعض الوقت للتأقلم، على النادي أن يمضي قدما إلى الأمام".

وأضاف "نحن لا نصبح أصغر سنا فبعضنا في الثلاثينيات من العمر، على النادي أن يكون طموحا وهذا ما نريده".

وأنهى حديثه قائلا: "ليس لدي ما أثبته بقميص ليفربول، أنا هنا منذ 9 أعوام وأبذل كل ما لدي".

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 69 ودخل جيريمي فريمبونج بدلا منه.

وللمرة الأولى يسجل صلاح في مباراتين متتاليتين بجميع المسابقات هذا الموسم منذ نوفمبر الماضي، عندما سجل حينها ضد برينتفورد وأستون فيلا.