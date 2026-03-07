يايسله: ديميرال سيغيب لفترة طويلة.. وهذه وصفة الفوز على الكبار

السبت، 07 مارس 2026 - 11:09

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله

أعرب الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة عن سعادته البالغة عقب حسم دربي المدينة السعودية على حساب الاتحاد.

وارتقى أهلي جدة لصدارة الدوري السعودي مؤقتا بالفوز في دربي جدة على غريمه الاتحاد بنتيجة 3-1 في الجولة 25.

وقال ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة في مؤتمر صحفي: "العمل الجاد والتركيز طوال دقائق المباراة هي وصفة تحقيق الانتصارات على الأندية الكبيرة".

وأضاف "حققنا الأهم في دربي جدة بالفوز على الاتحاد، وتنتظرنا مباريات صعبة للغاية خلال الجولات المتبقية من الدوري".

وأتم تصريحاته "ديميرال سيغيب لفترة طويلة، وسنفتقده لكن في الوقت ذاته يقدم ريان حامد ومحمد كبر مستويات كبيرة وهذا مكسب للمنتخب السعودي".

سجل للراقي كل من إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان، فيما سجل فابينيو هدف النمور.

وأصبح الأهلي في الصدارة مؤقتا برصيد 62 نقطة ومحققا فوزه السادس على التوالي في الدوري.

وينتظر الأهلي موقفه من الصدارة بعد مباراة النصر ضد نيوم مساء السبت.

فيما ظل الاتحاد حامل اللقب سادسا برصيد 42 نقطة.

وأصبح ماتياس يايسله أكثر مدرب حقق انتصارات للأهلي في مباريات الدربي بدوري المحترفين (4 بالتساوي مع كريستيان جروس).

