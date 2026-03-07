ماسكيرانو: كنت أعتقد أننا سنتحدث عن كرة القدم مع ترامب

السبت، 07 مارس 2026 - 11:05

كتب : FilGoal

خافيير ماسكيرانو - إنتر ميامي

أوضح خافيير ماسكيرانو المدير الفني لإنتر ميامي أنه كان يعتقد أن الفريق كان سيتحدث عن كرة القدم مع دونالد ترامب رئيس أمريكا.

والتقى ترامب بـ ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي وخورخي ماس مالك النادي وخافيير ماسكيرانو المدير الفني وجميع لاعبي الفريق للاحتفال بتتويج إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي 2025.

وقال المدرب الأرجنتيني لصحيفة ميامي هيرالد: "زيارة ترامب؟ كنت أعتقد أننا سنتحدث عن كرة القدم، التزمنا ببروتوكول يعد تلقيدا يتمثل في زيارة البيت الأبيض باعتبارنا الفريق البطل، كان الأمر مخططا له منذ فترة طويلة ليتزامن مع الأسبوع الذي سنلعب فيه هنا في واشنطن".

وأضاف "قضينا بضع ساعات في البيت الأبيض ورأينا ما أتيح لنا رؤيته فقط هناك، اللقاء مع الرئيس دونالد ترامب فكان كما ظهر على شاشات التلفزيون ولم يحدث المزيد".

وأنهى حديثه قائلا: "أرقام ليونيل ميسي مذهلة، إنه لاعب استثنائي، أنا مجرد متفرج محظوظ لأنني أستطيع مشاهدته عن قرب أكثر منكم على خط التماس".

وتوج إنتر ميامي باللقب لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي خلال شهر ديسمبر.

ووقف ميسي وزملائه خلف ترامب الذي خاطب وسائل الإعلام وتحدث عن الحرب الإيرانية أيضا.

وأهدى النادي الأمريكي ترامب قميصا للنادي بالرقم 47 وكذلك كرة موقعة وساعة خاصة تحمل شعار النادي.

كما دعا ترامب الفريق للانضمام له في المكتب البيضاوي واصفا إياه "مركز العالم".

خافيير ماسكيرانو ترامب إنتر ميامي
