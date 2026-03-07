كونسيساو بعد خسارة دربي جدة: الحكم السعودي أفضل من الأجنبي

يرى البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة أن الحكم السعودي يتصرف بشكل أفضل من نظيره الأجنبي وذلك عقب الخسارة من الأهلي في دربي مدينة جدة.

وفاز أهلي جدة على الاتحاد 3-1 ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري السعودي.

وقال سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة في مؤتمر صحفي: "الحكم المونتنيجري دابانوفيتش، فقد السيطرة على اللقاء، وأعتقد أن الحكم السعودي يتصرف بطريقة أفضل من الأجنبي".

وأضاف "أهلي جدة لديه أسلوب سحب الخصم ونرفزته، واستطاع إخراجنا من المباراة في الوقت الذي كنا نحتاج فيه إلى العودة".

وأتم تصريحاته "هناك أمور لا أريد الحديث عنها، وجهة نظري أن المباراة كانت متكافئة بين الطرفين، لكن بعد الأخطاء التي وقعت منا لم نتمكن من السيطرة، في النهاية هى مباراة وانتهت".

وارتقى أهلي جدة لصدارة الدوري السعودي مؤقتا بالفوز في دربي جدة على غريمه الاتحاد بنتيجة 3-1 في الجولة 25.

سجل للراقي كل من إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان، فيما سجل فابينيو هدف النمور.

وأصبح الأهلي في الصدارة مؤقتا برصيد 62 نقطة ومحققا فوزه السادس على التوالي في الدوري.

وينتظر الأهلي موقفه من الصدارة بعد مباراة النصر ضد نيوم مساء السبت.

فيما ظل الاتحاد حامل اللقب سادسا برصيد 42 نقطة.

وأصبح ماتياس يايسله أكثر مدرب حقق انتصارات للأهلي في مباريات الدربي بدوري المحترفين (4 بالتساوي مع كريستيان جروس).