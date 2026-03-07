مواعيد مباريات السبت 7 مارس.. الدوري المصري وبرشلونة وكأس إنجلترا

تستكمل مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري اليوم السبت بإقامة مباريات قوية.

ويسعى برشلونة إلى الفوز على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني لإعادة الفارق كما كان مع ريال مدريد.

وتلعب باقي مباريات الدور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتواجد مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال.

الدوري المصري

سموحة × مودرن سبورت.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة أون سبورت 2.

غزل المحلة × فاركو.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة أون سبورت 1.

كهرباء الإسماعيلية × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة أون سبورت ماكس.

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

مانسفيلد تاون × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية وربع ظهرا على قناة بي إن سبورتس 1.

ريكسهام × تشيلسي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وربع مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري السعودي

النصر × نيوم.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ثمانية.

الدوري الفرنسي

نانت × أنجيه.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس 5.