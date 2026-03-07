مواعيد مباريات السبت 7 مارس.. الدوري المصري وبرشلونة وكأس إنجلترا

السبت، 07 مارس 2026 - 10:44

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

تستكمل مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري اليوم السبت بإقامة مباريات قوية.

ويسعى برشلونة إلى الفوز على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني لإعادة الفارق كما كان مع ريال مدريد.

وتلعب باقي مباريات الدور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتواجد مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - رنيم الجداوي سجلت 33 نقطة.. سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على سموحة سموحة يهدد مراكز المقدمة بثلاثية في البنك الأهلي مدرب سموحة: هدف الأهلي جاء من خطأ متكرر في دفاعنا لعدم وجود صحفيين.. إلغاء مؤتمر توروب بعد مباراة سموحة

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري

سموحة × مودرن سبورت.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة أون سبورت 2.

غزل المحلة × فاركو.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة أون سبورت 1.

كهرباء الإسماعيلية × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة أون سبورت ماكس.

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

مانسفيلد تاون × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية وربع ظهرا على قناة بي إن سبورتس 1.

ريكسهام × تشيلسي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وربع مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري السعودي

النصر × نيوم.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ثمانية.

الدوري الفرنسي

نانت × أنجيه.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس 5.

برشلونة الدوري المصري الدوري الإسباني
نرشح لكم
محمد شحاتة يعتذر لجماهير الزمالك بعد الطرد أمام الاتحاد السكندري معتمد جمال: طرد شحاتة أثر بالسلب على الأداء.. وسنعالج إهدار الفرص الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة القنال يتلون بالأخضر.. المصري يتفوق على الإسماعيلي بثنائية ويضمن مراكز الـ 7 الكبار 10 ضد 10 ودون استقبال أهداف.. الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري بسيناريو درامي ثنائية نارية.. منسي يسجل في الاتحاد السكندري من صناعة فتوح انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الاتحاد السكندري.. الأبيض يواصل الفوز انتهت دربي القنال - المصري (2)-(0) الإسماعيلي.. فوز بهدفين
أخر الأخبار
يايسله: ديميرال سيغيب لفترة طويلة.. وهذه وصفة الفوز على الكبار 7 دقيقة | سعودي في الجول
ماسكيرانو: كنت أعتقد أننا سنتحدث عن كرة القدم مع ترامب 11 دقيقة | أمريكا
كونسيساو بعد خسارة دربي جدة: الحكم السعودي أفضل من الأجنبي 12 دقيقة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات السبت 7 مارس.. الدوري المصري وبرشلونة وكأس إنجلترا 32 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري 9 ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين 9 ساعة | كرة طائرة
مؤتمر إنريكي: الهزيمة أمام موناكو محبطة.. والثقة ليست شيئا يشترى من المتاجر 9 ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون 9 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524723/مواعيد-مباريات-السبت-7-مارس-الدوري-المصري-وبرشلونة-وكأس-إنجلترا