كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري

استهل الأهلي والزمالك المشوار في الدور النهائي من منافسات دوري السيدات للكرة الطائرة 2025-26 بالفوز.

وانطلقت مباريات المرحلة النهائية وشهدت فوز الأهلي على سبورتنج 3-0.

وفازت سيدات الزمالك على المقاولون العرب 3-0، وأخيرا فازت سيدات وادي دجلة على دلفي 3-0.

وستقام مباريات الجولة الثانية يوم الإثنين المقبل 9 مارس وجاءت مواعيدها كالتالي:

وادي دجلة × الأهلي - 8:30 مساء - المركز الأولمبي بالمعادي

سبورتنج × الزمالك - 8:30 مساء - صالة سبورتنج

المقاولون × دلفي - 8:30 مساء - صالة المقاولون

وحسمت ستة فرق تأهلها إلى الدور النهائي من مسابقة دوري السيدات الممتاز للكرة الطائرة.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي: الأهلي - الزمالك - سبورتنج - وادي دجلة - المقاولون العرب - دلفي.

ويقام الدور النهائي من دوري من دور واحد من 5 جولات.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري على حساب الزمالك.

ونجح الأهلي في التتويج بلقبي دوري المرتبط والسوبر المصري للسيدات هذا الموسم.

وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس مصر للسيدات غدا الجمعة.

كما يشارك فريقا الأهلي والزمالك في منافسات بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة في أبريل المقبل.