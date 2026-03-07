كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين

انتصر الأهلي والزمالك في بداية المرحلة الترتيبية الدوري المصري للمحترفين لـ الكرة الطائرة للموسم الجاري 2025-2026.

ويشارك 8 فرق وهي الأهلي والزمالك وبتروجت وسبورتنج والطيران والقناة والجزيرة والاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي على القناة بنتيجة 3-0، وفي نفس نتيجة انتصار الزمالك على الطيران وبتروجت على الجزيرة.

وفي المباراة الأخيرة فاز سبورتنج على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1.

ويقام الدور النهائي بمشاركة 8 فرق على أن تلعب كل الفرق ضد بعضها البعض، ليلعب كل فريق 7 مباريات من أجل حسم الترتيب الأخير.

ومن ثم تقام الأدوار الإقصائية بمواجهة صاحب المركز الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.

وبدأت مباريات المرحلة الترتيبية يوم 6 مارس وتنتهي يوم 25 مارس.