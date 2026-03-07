مؤتمر إنريكي: الهزيمة أمام موناكو محبطة.. والثقة ليست شيئا يشترى من المتاجر

السبت، 07 مارس 2026 - 01:56

لويس إنريكي

كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن الهزيمة أمام موناكو محبطة قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض باريس سان جيرمان لهزيمة كبيرة أمام موناكو بـ3-1 في الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي: "هذه الخسارة لم تأت في الوقت المناسب لأنها جاءت في لحظة حاسمة من الموسم، علينا تصحيح هذا الوضع في مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا".

وواصل "لا أريد أن أفقد الثقة في الفريق، اللاعبون أظهروا رغبة في الاستمرار حتى النهاية رغم المعاناة، عندما تظهر المشاكل يكون السبب غالبا نفسيا، إنه شعور غريب وله جوانب عديدة، فالثقة ليست شيئا يشترى من المتاجر، بل تبنى يوما بعد يوم".

وأردف "لم نكن دقيقين في عدة لحظات من المباراة، ارتكبنا بعض الأخطاء غير المعتادة، وعندما تفعل ذلك أمام فريق يعيش حالة جيدة مثل موناكو، فإنك تدفع الثمن".

وأتم "أريد أن أكون متفائلا بشأن اللاعبين والفريق حتى نتمكن من الوصول إلى مستوانا الحقيقي في دوري أبطال أوروبا".

ورفع موناكو رصيده للنقطة 40 في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد باريس عند النقطة 57 في الصدارة.

ويمتلك فريق لانس فرصة كبيرة لتقليص الفارق مع باريس سان جيرمان لنقطة واحدة في حالة تحقيق الانتصار أمام ميتز.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة تشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل على ملعب بارك دي برانس.

موناكو لويس إنريكي باريس سان جيرمان
