سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون

شدد أرني سلوت المدير الفني لليفربول على أهمية تسجيل محمد صلاح هدفين لمباراتين على التوالي.

فاز ليفربول على منافسه ولفرههامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لـ بي بي سي سبورت: "استحوذنا كثيرا على الكرة، لكن ولفرهامبتون سجل من فرصة واحدة فقط، وهو أمر مشابه لما حدث في مباراة الدوري".

وأضاف "تسجيل ولفرهامبتون من فرصة واحدة فقط أمر محبط جدا".

وأكمل "أندي روبرتسون لعب بشكل جيد، وأعتقد أن جميع اللاعبين يريدون اللعب في كل مباراة، وهذا غير ممكن".

وواصل "ريو نجوموا يبلغ من العمر 17 عاما ويستطيع أن يؤثر في مباراة بين فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز فهذا يدل على جودته".

وأوضح "تسجيل صلاح لمباراتين متتاليتين؟ أعتقد أن من المهم للمهاجمين أن يسجلوا، لأنه إذا مر وقت طويل دون تسجيلهم فقط يبدأون في الضغط على أنفسهم أو محاولة القيام بأشياء مختلفة".

وأتم "كلما سجل المهاجم الأهداف، قل الضغط عليه، ولهذا من المهم لمهاجمينا إما التسجيل أو المساهمة في بناء الهجمات التي تؤدي إلى هدف".