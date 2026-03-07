كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران.. ويواصلان الصراع على قمة دوري المحترفين
السبت، 07 مارس 2026 - 01:47
كتب : FilGoal
انتصار الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من المرحلة النهائية لدوري رجال كرة اليد.
وفاز الأهلي على البنك الأهلي بنتيجة 32-18، فيما انتصر الزمالك على الشمس بنتيجة 36-22.
وفي نفس الجولة فاز سموحة على الجزيرة بنتيجة 26-23.
وأخيرا انتصر طلائع الجيش على سبورتنج بنتيجة 27-25.
ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 24 نقطة وخلفه الزمالك برصيد 22.5 نقطة.
وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.
ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.
وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.
نرشح لكم
كرة يد – الزمالك يهزم البنك الأهلي ويواصل مطاردة الأهلي في سباق الصدارة كرة يد - سبورتنج يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام الأهلي.. والأحمر يتمسك بصدارة الدوري بتواجد 5 مصري محترف.. أون سبورت تحصل على حقوق بث الدوري الإسباني لكرة اليد كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في رابع جولات دوري المحترفين يد - يحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 للدوري الفرنسي كرة يد - استعدادا لبطولة العالم.. مصر تواجه أيسلندا مباراتين في توقف مايو كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد