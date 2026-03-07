كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران.. ويواصلان الصراع على قمة دوري المحترفين

انتصار الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من المرحلة النهائية لدوري رجال كرة اليد.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي بنتيجة 32-18، فيما انتصر الزمالك على الشمس بنتيجة 36-22.

وفي نفس الجولة فاز سموحة على الجزيرة بنتيجة 26-23.

وأخيرا انتصر طلائع الجيش على سبورتنج بنتيجة 27-25.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 24 نقطة وخلفه الزمالك برصيد 22.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.

وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.