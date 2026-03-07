في غياب هاري كين.. بايرن ميونيخ يسحق جلادباخ برباعية ويواصل التحليق في الصدارة

واصل بايرن ميونيخ الابتعاد في صدارة الدوري الألماني بالفوز بنتيجة 4-1 على بوروسيا مونشنجدلاباخ في افتتاح الجولة 25 من المسابقة.

اللقاء شهد غياب هاري كين هداف المسابقة لأول مرة الموسم الحالي في الدوري الألماني بسبب الإصابة.

ورفع البافاري رصيده لـ 66 نقطة بفارق 14 نقطة عن دورتموند.

فيما توقف رصيد جلادباخ عند 25 نقطة في المركز الـ12.

وصف المباراة

وسجل لويس دياز من لمسة واحدة على الطائر الهدف الأول في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 45+1 صنع دياز بتمريرة عرضية أرضية الهدف الثاني الذي سجله كونراد لايمر بسهولة.

وسجل جمال موسيالا الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 78 تحصل عليها نيكولاس جاكسون وتسببت في طرد روبرت شرودر لاعب الضيوف.

وأصبحت النتيجة 4-0 بهدف نيكولاس جاكسون الذي سجل بسهولة بعد عرضية أرضية.

وفي الدقيقة 89 سجل وائل موحيا هدف حفظ ماء الوجه للضيوف لتنتهي المباراة بفوز سهل للبافاري.

