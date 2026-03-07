في غياب هاري كين.. بايرن ميونيخ يسحق جلادباخ برباعية ويواصل التحليق في الصدارة

السبت، 07 مارس 2026 - 01:39

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

واصل بايرن ميونيخ الابتعاد في صدارة الدوري الألماني بالفوز بنتيجة 4-1 على بوروسيا مونشنجدلاباخ في افتتاح الجولة 25 من المسابقة.

اللقاء شهد غياب هاري كين هداف المسابقة لأول مرة الموسم الحالي في الدوري الألماني بسبب الإصابة.

ورفع البافاري رصيده لـ 66 نقطة بفارق 14 نقطة عن دورتموند.

فيما توقف رصيد جلادباخ عند 25 نقطة في المركز الـ12.

وصف المباراة

وسجل لويس دياز من لمسة واحدة على الطائر الهدف الأول في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 45+1 صنع دياز بتمريرة عرضية أرضية الهدف الثاني الذي سجله كونراد لايمر بسهولة.

وسجل جمال موسيالا الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 78 تحصل عليها نيكولاس جاكسون وتسببت في طرد روبرت شرودر لاعب الضيوف.

وأصبحت النتيجة 4-0 بهدف نيكولاس جاكسون الذي سجل بسهولة بعد عرضية أرضية.

وفي الدقيقة 89 سجل وائل موحيا هدف حفظ ماء الوجه للضيوف لتنتهي المباراة بفوز سهل للبافاري.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني بوروسيا مونشنجلادبخ
نرشح لكم
مؤتمر إنريكي: الهزيمة أمام موناكو محبطة.. والثقة ليست شيئا يشترى من المتاجر سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون مؤتمر أربيلوا: انتصار على سيلتا دافع كبير قبل مواجهة مانشستر سيتي موناكو يفوز على باريس سان جيرمان ويشعل المراكز الأوروبية رقم يحققه صلاح لأول مرة.. ليفربول يفوز على ولفرهامبتون في كأس إنجلترا 5 دقائق لم تحدث من قبل.. نابولي ينتصر على تورينو ويواصل سلسلته في ملعب مارادونا فالفيردي يحيي منافسة ريال مدريد لـ برشلونة بفوز قاتل على سيلتا فيجو مؤتمر جوارديولا: إقامة لقاء الكأس في الثامنة مساءً يمنحنا أفضلية قبل مواجهة ريال مدريد
أخر الأخبار
كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري 9 دقيقة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين 14 دقيقة | كرة طائرة
مؤتمر إنريكي: الهزيمة أمام موناكو محبطة.. والثقة ليست شيئا يشترى من المتاجر 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران.. ويواصلان الصراع على قمة دوري المحترفين 29 دقيقة | كرة يد
مؤتمر أربيلوا: انتصار على سيلتا دافع كبير قبل مواجهة مانشستر سيتي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيل عماد: مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين 36 دقيقة | سعودي في الجول
في غياب هاري كين.. بايرن ميونيخ يسحق جلادباخ برباعية ويواصل التحليق في الصدارة 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524717/في-غياب-هاري-كين-بايرن-ميونيخ-يسحق-جلادباخ-برباعية-ويواصل-التحليق-في-الصدارة