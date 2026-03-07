نبيل عماد: مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين

السبت، 07 مارس 2026 - 01:40

كتب : FilGoal

نبيل عماد - النجمة - الهلال

كشف نبيل عماد لاعب النجمة أن مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين في الدوري السعودي.

وقال نبيل عماد في تصريحات لـصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "مواجهة ضمك المقبلة ليست في المتناول، لكنها مهمة للجميع، حياة أو موت للطرفين".

وواصل "في حالة انتصار ضمك سنقول لهم مبروك، بينما إذا تمكنا من تحقيق الانتصار ستزيد من حظوظنا في البقاء بالدوري السعودي".

أخبار متعلقة:
بصافرة مصرية.. الهلال يحقق انتصارا كبيرا أمام النجمة بمشاركة نبيل عماد في غياب نبيل عماد.. النصر يخطف الصدارة بخماسية ورونالدو يقترب خطوة من الـ1000 بمشاركة نبيل عماد.. هاتريك توني يقود أهلي جدة لتحقيق انتصار كبير أمام النجمة بني عبيد لـ في الجول: نطالب الزمالك بحق رعاية نبيل عماد

وأتم "أخطاء بسيطة كلفتنا الهزيمة أمام الهلال، وفي مثل هذه المباريات الأخطاء مكلفة".

وشارك نبيل عماد مع النجمة أمام الهلال في الهزيمة التي تعرض لها الفريق 4-0 في الدوري السعودي في الجولة 25.

وأدار أمين عمر اللقاء بصافرة تحكيمية مصرية تظهر لأول مرة هذا الموسم في الدوري السعودي.

وعاد كريم بنزيمة لتشكيل الهلال الرسمي بعد غياب عن الفريق في مباراة النجمة والتي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وارتفع رصيد الهلال بهذا الانتصار للنقطة 61 بفارق نقطة واحدة عن المتصدر أهلي جدة، وتوقف رصيد النجمة عند النقطة 8 في المركز الأخير.

الهلال النجمة نبيل عماد الضمك
نرشح لكم
بصافرة مصرية.. الهلال يحقق انتصارا كبيرا أمام النجمة بمشاركة نبيل عماد يايسله يعادل جروس.. الأهلي ينتصر على الاتحاد في دربي جدة ويتصدر الدوري مؤقتا انتهت دربي جدة - الأهلي (3)-(1) الاتحاد.. الراقي ينتصر تشكيل دربي جدة - محرز وتوني يقودان هجوم الأهلي.. والنصيري أساسي مع الاتحاد مدرب النصر: إصابة رونالدو أصعب مما كنا نتوقع مباريات اليوم - الزمالك ودربي القناة وريال مدريد وليفربول وقمة سعودية مدرب نيوم: حجازي سيغيب أمام النصر بسبب الإصابة لاعب اتحاد جدة خارج حسابات كونسيساو في الدربي
أخر الأخبار
كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري 13 دقيقة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين 18 دقيقة | كرة طائرة
مؤتمر إنريكي: الهزيمة أمام موناكو محبطة.. والثقة ليست شيئا يشترى من المتاجر 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران.. ويواصلان الصراع على قمة دوري المحترفين 33 دقيقة | كرة يد
مؤتمر أربيلوا: انتصار على سيلتا دافع كبير قبل مواجهة مانشستر سيتي 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيل عماد: مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين 40 دقيقة | سعودي في الجول
في غياب هاري كين.. بايرن ميونيخ يسحق جلادباخ برباعية ويواصل التحليق في الصدارة 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524716/نبيل-عماد-مباراة-ضمك-المقبلة-حياة-أو-موت-للفريقين