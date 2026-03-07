نبيل عماد: مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين

كشف نبيل عماد لاعب النجمة أن مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين في الدوري السعودي.

وقال نبيل عماد في تصريحات لـصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "مواجهة ضمك المقبلة ليست في المتناول، لكنها مهمة للجميع، حياة أو موت للطرفين".

وواصل "في حالة انتصار ضمك سنقول لهم مبروك، بينما إذا تمكنا من تحقيق الانتصار ستزيد من حظوظنا في البقاء بالدوري السعودي".

وأتم "أخطاء بسيطة كلفتنا الهزيمة أمام الهلال، وفي مثل هذه المباريات الأخطاء مكلفة".

وشارك نبيل عماد مع النجمة أمام الهلال في الهزيمة التي تعرض لها الفريق 4-0 في الدوري السعودي في الجولة 25.

وأدار أمين عمر اللقاء بصافرة تحكيمية مصرية تظهر لأول مرة هذا الموسم في الدوري السعودي.

وعاد كريم بنزيمة لتشكيل الهلال الرسمي بعد غياب عن الفريق في مباراة النجمة والتي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وارتفع رصيد الهلال بهذا الانتصار للنقطة 61 بفارق نقطة واحدة عن المتصدر أهلي جدة، وتوقف رصيد النجمة عند النقطة 8 في المركز الأخير.