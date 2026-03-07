مؤتمر أربيلوا: انتصار على سيلتا دافع كبير قبل مواجهة مانشستر سيتي

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن الانتصار اليوم أمام سيلتا فيجو دافع كبير لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد انتصارا ثمينا أمام سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "إنه فوز مهم جدا لأنه يجعلك تدخل المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي بطريقة مختلفة، بالتأكيد يمكننا أن نقدم أداء أفضل، وآمل أن يكون ذلك ابتداء من الآن، لعبنا من أجل الفوز، وهذا ما يلعب من أجله ريال مدريد، وهذا بالتأكيد ما كنا نريد القيام به".

وواصل "لا أعلم إن كان هناك مدرب منح أردا جولير دقائق لعب أكثر مني، لا أحد أعطاه دقائق أكثر، أنا سعيد جدا بما يقدم".

وعن عودة فيرلاند ميندي قال: "عاد بعد فترة توقف طويلة، عدة أشهر دون خوض مباريات، تحملنا مخاطرة كبيرة لأنني لم أكن أرغب في أن يلعب 90 دقيقة كاملة، لكن ظروف المباراة فرضت ذلك، بوجوده يصبح فوز ريال مدريد أسهل، وهذا يعني الكثير، نحن بحاجة إلى لاعبين مثله يساعدون الفريق يوميا ويقدمون الأداء المطلوب كلما شاركوا".

وأتم "سنقاتل على الدوري، ما زال الطريق طويلا، وكل فريق سيقاتل من أجل شيء ما، وستكون كل مباراة بمثابة معركة، اللاعبون قدموا جهدا كبيرا، وسيلتا فيجو قدموا مباريات جيدة، أنا سعيد جدا بالروح التي أظهرها اللاعبون، وبمن أرادوا القدوم والمساعدة، هذه هي اللحظات التي يظهر فيها لاعبو ريال مدريد الحقيقيون، واليوم رأيت الكثير منهم".

وسجل هدفي ريال مدريد أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي وأحرز بورخا إيجليسياس هدف سليتا فيجو، ليسجل بورخا 25% من أهداف فريقه الموسم الحالي.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 63 في المركز الثاني على بعد نقطة من برشلونة المتصدر الذي سيلعب مباراة الجولة ذاتها أمام أتلتيك بلباو.

وتوقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 40 في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس.