محمد شحاتة يعتذر لجماهير الزمالك بعد الطرد أمام الاتحاد السكندري

السبت، 07 مارس 2026 - 01:13

كتب : FilGoal

محمد شحاتة - الزمالك - الاتحاد السكندري

اعتذر محمد شحاتة لاعب الزمالك لجماهير النادي بعد الطرد أمام الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتب شحاتة عبر حسابه على إنستجرام "أولا الحمد لله على المكسب وقدر الله ما شاء فعل في الطرد".

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة 10 ضد 10 ودون استقبال أهداف.. الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري بسيناريو درامي كرة طائرة - مهلة للزمالك لسداد رسوم قيد الروسي ديمتري تامر مصطفى لـ في الجول: نخوض مواجهة الزمالك للفوز.. ولدينا حافز الهروب من الهبوط

وأضاف "أعتذر لجمهور نادي الزمالك العظيم والجهاز الفني ولزملائي على ما حدث، وإن شاء الله سأتعلم من هذا الموقف".

وأتم "سنكمل الطريق وسنسعدكم دائما بدعمكم إن شاء الله".

وطرد كريم الديب من الاتحاد السكندري في الدقيقة 35، وأيضا محمد شحاتة من الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وللمباراة الثامنة على التوالي يتمكن الزمالك من الفوز في بطولة الدوري.

وللقاء الخامس على التوالي في بطولة الدوري ينتصر الزمالك على الاتحاد السكندري وبدون استقبال أي هدف.

وحافظ الزمالك على شباكه ضد الاتحاد السكندري في 6 مباريات متتالية في الدوري إذ تعادل بدون أهداف قبل أن ينتصر في 5 مباريات متتالية.

المرة الأخيرة التي سجل فيها زعيم الصغر في الزمالك كان في موسم 2022-2023، وأحرز خالد الغندور الهدف، لكن الزمالك انتصر 2-1.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الـ 14.

الزمالك محمد شحاتة
نرشح لكم
معتمد جمال: طرد شحاتة أثر بالسلب على الأداء.. وسنعالج إهدار الفرص الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة القنال يتلون بالأخضر.. المصري يتفوق على الإسماعيلي بثنائية ويضمن مراكز الـ 7 الكبار 10 ضد 10 ودون استقبال أهداف.. الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري بسيناريو درامي ثنائية نارية.. منسي يسجل في الاتحاد السكندري من صناعة فتوح انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الاتحاد السكندري.. الأبيض يواصل الفوز انتهت دربي القنال - المصري (2)-(0) الإسماعيلي.. فوز بهدفين التشكيل - صلاح محسن يقود المصري.. واختيارات خالد جلال الأولى مع الإسماعيلي
أخر الأخبار
كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري 7 دقيقة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين 12 دقيقة | كرة طائرة
مؤتمر إنريكي: الهزيمة أمام موناكو محبطة.. والثقة ليست شيئا يشترى من المتاجر 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران.. ويواصلان الصراع على قمة دوري المحترفين 27 دقيقة | كرة يد
مؤتمر أربيلوا: انتصار على سيلتا دافع كبير قبل مواجهة مانشستر سيتي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيل عماد: مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين 34 دقيقة | سعودي في الجول
في غياب هاري كين.. بايرن ميونيخ يسحق جلادباخ برباعية ويواصل التحليق في الصدارة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524714/محمد-شحاتة-يعتذر-لجماهير-الزمالك-بعد-الطرد-أمام-الاتحاد-السكندري