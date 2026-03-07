محمد شحاتة يعتذر لجماهير الزمالك بعد الطرد أمام الاتحاد السكندري

اعتذر محمد شحاتة لاعب الزمالك لجماهير النادي بعد الطرد أمام الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتب شحاتة عبر حسابه على إنستجرام "أولا الحمد لله على المكسب وقدر الله ما شاء فعل في الطرد".

وأضاف "أعتذر لجمهور نادي الزمالك العظيم والجهاز الفني ولزملائي على ما حدث، وإن شاء الله سأتعلم من هذا الموقف".

وأتم "سنكمل الطريق وسنسعدكم دائما بدعمكم إن شاء الله".

وطرد كريم الديب من الاتحاد السكندري في الدقيقة 35، وأيضا محمد شحاتة من الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وللمباراة الثامنة على التوالي يتمكن الزمالك من الفوز في بطولة الدوري.

وللقاء الخامس على التوالي في بطولة الدوري ينتصر الزمالك على الاتحاد السكندري وبدون استقبال أي هدف.

وحافظ الزمالك على شباكه ضد الاتحاد السكندري في 6 مباريات متتالية في الدوري إذ تعادل بدون أهداف قبل أن ينتصر في 5 مباريات متتالية.

المرة الأخيرة التي سجل فيها زعيم الصغر في الزمالك كان في موسم 2022-2023، وأحرز خالد الغندور الهدف، لكن الزمالك انتصر 2-1.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الـ 14.

