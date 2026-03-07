دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي

واصل القناة ابتعاده في صدارة دوري المحترفين بعد فوزه على أبو قير للأسمدة بنتيجة 3-0 في الجولة 25.

وشهد لقاء بروكسي وراية حدوث حالة إغماء للاعب محمد الكارتة بعد إحرازه هدفا.

وبدأت مباريات الجولة 25 الخميس وتختتم السبت بلقاء الداخلية ضد طنطا.

ورفع القناة رصيده لـ 58 نقطة في الصدارة ليخطو أكثر نحو التأهل للدوري المصري بفضل الفوز على أبو قير للأسمدة 3-0 بأهداف حازم أبو سنة ومصطفى حمادة وعمر عسلية.

وخسر مسار بنتيجة 1-0 من الإنتاج الحربي لأمير عبد العزيز فنيا في قيادة الأخير.

وتوقف رصيد مسار عند 39 نقطة ورفع الإنتاج رصيده لـ 29 نقطة في المركز الـ 13.

فوز القناة وخسارة مسار تعني أن الفارق بين الأول والرابع في الترتيب أصبح 19 نقطة قبل 9 مباريات على النهاية.

ويحتاج القناة لـ 3 انتصارات على الأقل من أجل حسم تأهله للدوري المصري مبكرا.

وانتصر بروكسي على راية بهدف دون رد سجله محمد الكارتة رافعا رصيد فريقه لـ 36 نقطة في المركز السادس.

الكارتة أثناء احتفاله بالهدف اصطدم بالأرض بعد تعرضه للدفع من زميله ما عرضه لفقدان الوعي ونُقل المستشفى، في انتظار توضيح النادي لحالته الصحية.

وفي أول لقاء لأكرم عبد المجيد مدربا لأسوان انتصار الفريق الجنوبي على المنصورة بهدف دون رد بتوقيع عمر سعودي.

وحقق السكة الحديد فوزه الثاني تواليا تحت قيادة عيد مرازيق على بلدية المحلة بفضل هدف أحمد صالح.