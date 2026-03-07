موناكو يفوز على باريس سان جيرمان ويشعل المراكز الأوروبية

سقط باريس سان جيرمان أمام موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

وسجل ماجنيس أكليوش لاعب موناكو هدفا وصنع آخر في المباراة.

بدأت المباراة بخروج كامبوس فاندرسون في الدقائق الأولى بسبب الإصابة ودخول جوردان تيزي بدلا منه في الدقيقة 15.

وسجل ماجنيس أكليوش هدف التقادم لصالح موناكو بعد خطأ من دفاع باريس لتعود الكرة إلى فالارين بالوجان الذي يمررها إلى أكليوش ويضعها في شباك باريس عند الدقيقة 27.

ومع بداية الشوط الثاني عزز ألكسندر جولوفين تقدم موناكو أمام باريس سان جيرمان بهدف ثاني من تسديدة بعد خطأ في التمرير من ماركينيوس كوريا مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة 55.

وقلص برادلي باركولا الفارق في الدقيقة 71 بصناعة من أشرف حكيمي بتسديدة محكمة ليعيد باريس للمباراة من جديد.

وأحرز فالارين بالوجون الهدف الثالث لموناكو ليؤكد انتصار الفريق بالمباراة على باريس سان جيرمان في الدقيقة 73 بعد صناعة من ماجنيس أكليوش ليحقق موناكو انتصارا ثمينا يرفع به رصيده للنقطة 40.

ورفع موناكو رصيده للنقطة 40 في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد باريس عند النقطة 57 في الصدارة.