رقم يحققه صلاح لأول مرة.. ليفربول يفوز على ولفرهامبتون في كأس إنجلترا

فاز ليفربول على منافسه ولفرههامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 69 ودخل جيريمي فريمبونج بدلا منه.

وللمرة الأولى يسجل صلاح في مباراتين متتاليتين بجميع المسابقات هذا الموسم منذ نوفمبر الماضي، عندما سجل حينها ضد برينتفورد وأستون فيلا.

وسجل أندي روبرتسون ومحمد صلاح وكورتيس جونز أهداف ليفربول، بينما أحرز هي تشان هوان هدف ولفرهامبتون الوحيد.

وكان ليفربول قد خسر من ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف منذ أيام في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح روبرتسون النتيجة في الدقيقة 51 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد 3 دقائق ضاعف صلاح النتيجة بعد عرضية أرضية من روبرتسون.

وفي الدقيقة 74 أحرز جونز الهدف الثالث بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن هوانج من تسجيل هدف فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد انفراد بحارس المرمى.

وحقق ليفربول في النهاية الانتقام من ولفرهامبتون سريعا بعد الهزيمة التي تلقاها.

