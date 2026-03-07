رقم يحققه صلاح لأول مرة.. ليفربول يفوز على ولفرهامبتون في كأس إنجلترا

السبت، 07 مارس 2026 - 00:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

فاز ليفربول على منافسه ولفرههامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 69 ودخل جيريمي فريمبونج بدلا منه.

وللمرة الأولى يسجل صلاح في مباراتين متتاليتين بجميع المسابقات هذا الموسم منذ نوفمبر الماضي، عندما سجل حينها ضد برينتفورد وأستون فيلا.

أخبار متعلقة:
تقرير: منافسة إيطالية ثنائية لمحاولة ضم أليسون من ليفربول تحسبا لرحيل صلاح.. سكاي: ليفربول بدأ التحرك من أجل ضم ديوماندي حرمان جماهير جالاتاسراي من حضور مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد هدف صلاح لا يكفي.. ولفرهامبتون "الأخير" يحقق أكبر مفاجآت الدوري ويهزم ليفربول

وسجل أندي روبرتسون ومحمد صلاح وكورتيس جونز أهداف ليفربول، بينما أحرز هي تشان هوان هدف ولفرهامبتون الوحيد.

وكان ليفربول قد خسر من ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف منذ أيام في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح روبرتسون النتيجة في الدقيقة 51 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد 3 دقائق ضاعف صلاح النتيجة بعد عرضية أرضية من روبرتسون.

وفي الدقيقة 74 أحرز جونز الهدف الثالث بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن هوانج من تسجيل هدف فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد انفراد بحارس المرمى.

وحقق ليفربول في النهاية الانتقام من ولفرهامبتون سريعا بعد الهزيمة التي تلقاها.

محمد صلاح ليفربول ولفرهامبتون
نرشح لكم
مؤتمر إنريكي: الهزيمة أمام موناكو محبطة.. والثقة ليست شيئا يشترى من المتاجر سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون مؤتمر أربيلوا: انتصار على سيلتا دافع كبير قبل مواجهة مانشستر سيتي في غياب هاري كين.. بايرن ميونيخ يسحق جلادباخ برباعية ويواصل التحليق في الصدارة موناكو يفوز على باريس سان جيرمان ويشعل المراكز الأوروبية 5 دقائق لم تحدث من قبل.. نابولي ينتصر على تورينو ويواصل سلسلته في ملعب مارادونا فالفيردي يحيي منافسة ريال مدريد لـ برشلونة بفوز قاتل على سيلتا فيجو مؤتمر جوارديولا: إقامة لقاء الكأس في الثامنة مساءً يمنحنا أفضلية قبل مواجهة ريال مدريد
أخر الأخبار
كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري 9 دقيقة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين 13 دقيقة | كرة طائرة
مؤتمر إنريكي: الهزيمة أمام موناكو محبطة.. والثقة ليست شيئا يشترى من المتاجر 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران.. ويواصلان الصراع على قمة دوري المحترفين 28 دقيقة | كرة يد
مؤتمر أربيلوا: انتصار على سيلتا دافع كبير قبل مواجهة مانشستر سيتي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيل عماد: مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين 36 دقيقة | سعودي في الجول
في غياب هاري كين.. بايرن ميونيخ يسحق جلادباخ برباعية ويواصل التحليق في الصدارة 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524711/رقم-يحققه-صلاح-لأول-مرة-ليفربول-يفوز-على-ولفرهامبتون-في-كأس-إنجلترا