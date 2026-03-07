5 دقائق لم تحدث من قبل.. نابولي ينتصر على تورينو ويواصل سلسلته في ملعب مارادونا

انتصر نابولي بنتيجة 2-1 على تورينو في افتتاح الجولة 28 من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وواصل نابولي سلسلته في الدوري الإيطالي بدون هزيمة على ملعبه هذا الموسم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في ملعبه برصيد 9 فوز و4 تعادل.

وتقدم أليسون سانتوس لنابولي في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 68 أضاف إيلف إلماس الهدف الثاني.

وشهد اللقاء مشاركة كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو لأول مرة في مسيرتهما معا بقميص واحد.

وعاد دي بروين للمشاركة في المباريات في الدقيقة 79 بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها 5 أشهر.

وشارك روميلو لوكاكو في الدقيقة 84 بدلا من هويلوند.

وتقاسم الثنائي اللعب بقميص منتخب بلجيكا، لكنهما لأول مرة يلعبان بقميص فريق واحد سويا خلال مسيرتهما.

وقلص تشيزاري كاسادي الفارق في الدقيقة 87 من صناعة تشي آدامز.

الفوز رفع رصيد نابولي لـ 56 متشبثا بالمركز الثالث، فيما ظل تورينو في المركز الـ 14 برصيد 30 نقطة.