معتمد جمال: طرد شحاتة أثر بالسلب على الأداء.. وسنعالج إهدار الفرص

السبت، 07 مارس 2026 - 00:14

كتب : إبراهيم رمضان

معتمد جمال

شدد معتمد جمال المدير الفني للزمالك على أن طرد محمد شحاتة أثر بالسلب على أداء الفريق أمام الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة الاتحاد السكندري كانت من أصعب المباريات التي خاضها الفريق في الدوري".

وأضاف "أشكر جماهير الزمالك التي حضرت المباراة والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الفوز، وأعتذر لهم على الأداء في لقاء اليوم، وحالة الطرد التي تعرض لها محمد شحاتة أثرت بالسلب على الفريق في اللقاء، وننتظر دعم الجماهير في المباريات المقبلة".

وأكمل "الأهم هو تحقيق الفوز، وسنعمل على تحسين الأداء في الفترة المقبلة، وسعيد بحصد الثلاث نقاط أمام الاتحاد السكندري".

وواصل "كنت أسعى لخلق طريقة لعب بعد طرد محمد شحاتة، ولكن التوفيق لم يحالفنا في بعض الكرات التي سنحت لنا أمام الاتحاد السكندري".

وتابع "الجهاز الفني يعمل على علاج ظاهرة إهدار الفرص، ونتمنى أن نتجنب هذه السلبيات في الفترة المقبلة".

وشدد "أحمد ربيع يتواجد مع الفريق منذ عودته من الإصابة، ونختار أي لاعب يشارك في المباريات وفقًا للمنافس وخطة اللعب، وفيما يخص شيكو بانزا هو يؤدي المطلوب منه، ويحاول أن يغير من طريقة لعبه من أجل مصلحة الفريق، وهذا أمر جيد بالنسبة لي وظهر بصورة جيدة".

وأتم "هذه المباراة الثامنة التي نحقق فيها الفوز على التوالي في الدوري، وأعتذر للجماهير عن الأداء في المباراة وسنعمل على الظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

وللمباراة الثامنة على التوالي يتمكن الزمالك من الفوز في بطولة الدوري.

وللقاء الخامس على التوالي في بطولة الدوري ينتصر الزمالك على الاتحاد السكندري وبدون استقبال أي هدف.

وحافظ الزمالك على شباكه ضد الاتحاد السكندري في 6 مباريات متتالية في الدوري إذ تعادل بدون أهداف قبل أن ينتصر في 5 مباريات متتالية.

المرة الأخيرة التي سجل فيها زعيم الصغر في الزمالك كان في موسم 2022-2023، وأحرز خالد الغندور الهدف، لكن الزمالك انتصر 2-1.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الـ 14.

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
