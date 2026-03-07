فالفيردي يحيي منافسة ريال مدريد لـ برشلونة بفوز قاتل على سيلتا فيجو

السبت، 07 مارس 2026 - 00:25

كتب : عبد الرحمن شريف

فالفيردي

انتصر ريال مدريد في الثواني الأخيرة أمام سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وسجل هدفي ريال مدريد أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي وأحرز بورخا إيجليسياس هدف سليتا فيجو، ليسجل بورخا 25% من أهداف فريقه الموسم الحالي.

وأصبح هدف تشواميني هو الأول له في الدوري الإسباني منذ 13 إبريل 2024 أمام ريال مايوركا.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 63 في المركز الثاني على بعد نقطة من برشلونة المتصدر الذي سيلعب مباراة الجولة ذاتها أمام أتلتيك بلباو.

وتوقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 40 في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من سيلتا فيجو وأهدر بورخا إيجليسياس الهدف الأول بتسديدة خطيرة تصدى لها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في الدقيقة السادسة.

وخرج كورتوا في الدقيقة الـ10 لينقذ مرماه من انفراد لفيران جوتجيلا.

وعند الدقيقة 11 سدد تشواميني تسديدة صاروخية تصدى لها حارس سيلتا فيجو.

وسجل تشواميني في الدقيقة 12 هدف التقدم لصالح ريال مدريد بصناعة من أردا جولير من تسديدة صاروخية سكنت شباك سيلتا فيجو.

وأهدر إيجليسياس فرصة آخرى خطيرة من تسديدة تصدى لها كورتوا في الدقيقة 15.

وتمكن المهاجم الإسباني بورخا إيجليسياس من تسجيل هدف التعادل لسيلتا فيجو بعد عرضية من جونز العبدلاوي ووضعها إيجليسياس على يسار كورتوا.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر جوتجيلا فرصة خطيرة بعد تصدي مميز من كورتوا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسدد تشواميني كرة صاروخية لكن حارس سيلتا فيجو تصدى لها في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 73 عاد الحكم لتقنية الفيديو بعد مطالبات من لاعبي ريال مدريد بوجود ركلة جزاء لكن قرار الحكم بعدم احتسابها لوجود دفعة من أنتوني روديجير لمدافع سيلتا فيجو.

وسدد إياجو أسباس كرة صاروخية في الدقيقة 88 لكن اصطدمت في القائم.

وعند الدقيقة الأخيرة سدد فيدريكو فالفيردي كرة اصطدمت في مدافع سيلتا فيجو لتسكن في شباك الفريق ويحقق ريال مدريد انتصارا ثمينا.

ويقلص ريال مدريد الفارق مع برشلونة لنقطة واحدة في انتظار مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بالدوري الإسباني.

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني
