الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة
السبت، 07 مارس 2026 - 00:08
كتب : FilGoal
يختتم الزمالك المرحلة الأولى من الدوري المصري بمواجهة إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15.
وتعد المباراة مؤجلة من الجولة 15 من المسابقة، والسبب هو تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا وهو ما تسبب في تأجيل 5 مباريات نظرا لارتباط اللاعبين الدوليين بالمشاركة في البطولة.
وانتصر الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 فيما سيلتقي إنبي مع كهرباء الإسماعيلية السبت.
ويحتل الزمالك الصدارة بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة.
فيما يحتل إنبي المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.
video:1
فتوح يصنع ومنسي يسجل 🏹— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) March 6, 2026
الزمالك يتقدم بهدف مبكر ضد الاتحاد ⚽️⚪️#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile| #الزمالك_الاتحاد pic.twitter.com/Dh9Q8DYwYH
موعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة
ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 مارس 2026 الجاري.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
وتقام على ملعب المقاولون العرب.
وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.