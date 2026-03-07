الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة

السبت، 07 مارس 2026 - 00:08

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - الاتحاد السكندري

يختتم الزمالك المرحلة الأولى من الدوري المصري بمواجهة إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15.

وتعد المباراة مؤجلة من الجولة 15 من المسابقة، والسبب هو تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا وهو ما تسبب في تأجيل 5 مباريات نظرا لارتباط اللاعبين الدوليين بالمشاركة في البطولة.

وانتصر الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 فيما سيلتقي إنبي مع كهرباء الإسماعيلية السبت.

ويحتل الزمالك الصدارة بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة.

فيما يحتل إنبي المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 مارس 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على ملعب المقاولون العرب.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

