القنال يتلون بالأخضر.. المصري يتفوق على الإسماعيلي بثنائية ويضمن مراكز الـ 7 الكبار

واصل المصري تفوقه في دربي القنال وفاز على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة 21 من الدوري المصري.

سجل هدفا المصري صلاح محسن وكريم بامبو.

وللمباراة الخامسة على التوالي لا يخسر المصري من الإسماعيلي بواقع 3 انتصارات وتعادلين.

الفوز رفع رصيد المصري لـ 32 نقطة ضمن بها التواجد في مرحلة المنافسة على اللقب بشكل رسمي.

ويمتلك المصري مباراة مؤجلة سيخوضها مع الجونة يوم الإثنين المقبل.

فيما ظل الإسماعيلي متذيلا للترتيب برصيد 11 نقطة من 20 مباراة.

التشكيل

بدأ عبد الرحيم دغموم أساسيا في وسط المصري وأمامه ثلاثي مكون من ميدو جابر وصلاح محسن وأسامة زمراوي.

وفي المقابل اختار خالد جلال الدفع بكل من مروان حمدي وخالد النبريص ونادر فرج في هجوم الدراويش في أول تشكيل له.

وصف المباراة

طالب لاعبو المصري باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 13 رفض الحكم احتسابها.

وأشهر محمد الشهدي حكم اللقاء بطاقة صفراء لدغموم بداعي الاعتراض في الدقيقة 33.

وسدد حسن منصور كرة قوية تحولت لركنية في الدقيقة 43.

وخطف صلاح محسن التقدم للمصري في الدقيقة 45+3 بعد تمهيد رأسي من دغموم وتصويبة رائعة بعد تموية لتسكن الكرة في الشباك.

في الشوط الثاني تحصل البديل حاتم سكر على بطاقة صفراء بعد ثواني من مشاركته.

وكاد نادر فرج أن يباغت عصام ثروت في الدقيقة 73 لكن الحارس تصدى للكرة على مرتين.

وفي الدقيقة 90+7 تلقى كريم بامبو بينية من أحمد أيمن منصور وتوغل وسدد كرة بوجه قدمه الخارجي لينهي المباراة بفوز المصري بثنائية.