10 ضد 10 ودون استقبال أهداف.. الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري بسيناريو درامي

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الوحيد.

ووصل منسي للمساهمة الساعبة له في الدوري المصري بتسجيله 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.

منسي سجل 32 هدفا خلال مسيرته مع الزمالك في 97 مباراة.

وللمرة الثانية خلال الموسم الجاري التي يصنع فيها أحمد فتوح هدفا لناصر منسي.

المرة الأولى كانت أمام حرس الحدود في الجولة 18 من الدوري المصري.

وكان فتوح قد صنع هدفا لمنسي في نهائي بطولة كأس مصر خلال الموسم الماضي أمام بيراميدز، وساهمت في التعادل ثم الاتجاه لركلات الترجيح ليتوج الزمالك بالدوري.

وطرد كريم الديب من الاتحاد السكندري في الدقيقة 35، وأيضا محمد شحاتة من الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وللمباراة الثامنة على التوالي يتمكن الزمالك من الفوز في بطولة الدوري.

وللقاء الخامس على التوالي في بطولة الدوري ينتصر الزمالك على الاتحاد السكندري وبدون استقبال أي هدف.

وحافظ الزمالك على شباكه ضد الاتحاد السكندري في 6 مباريات متتالية في الدوري إذ تعادل بدون أهداف قبل أن ينتصر في 5 مباريات متتالية.

المرة الأخيرة التي سجل فيها زعيم الصغر في الزمالك كان في موسم 2022-2023، وأحرز خالد الغندور الهدف، لكن الزمالك انتصر 2-1.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الـ 14.

وصف المباراة

بدأ الزمالك ضاغطا على الاتحاد السكندري وأدى ذلك إلى تهديد منسي إذ سدد كرة داخل منطقة الـ 6 ياردات أمسك بها جنش.

وفي الدقيقة 11 أحرز منسي الهدف من رأسية عقب عرضية من أحمد فتوح.

وبعد 6 دقائق سدد أفشة كرة في العارضة من ركلة حرة مباشرة.

وعاد الحكم للفيديو في الدقيقة 34 لشك في طرد كريم الديب بعد تدخل قوي بقدمه في وجه بيزيرا.

وقرر الحكم طرد الديب بشكل مباشر.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تدخل محمد شحاتة بشكل قوي على خالد عبد الفتاح وأدى إلى طرده بعد العودة للفيديو.

وخرج عبد الله السعيد بين الشوطين ودخل أحمد ربيع بدلا منه.

وفي الدقيقة 61 سدد ربيع كرة قوية من مسافة بعيدة أمسكها جنش.

وبعد 5 دقائق سدد عبد الرحمن مجدي كرة قوية تصدى لها المهدي سليمان ببراعة.

وفي الدقيقة 70 دخل الدباغ ومحمد السيد بدلا من فتوح وبانزا.

وأضاع الدباغ كرة أمام المرمى الخالي بعد عرضية من محمد السيد.

وفي الدقيقة 78 سدد أفشة كرة بعد انفراد تام بالمرمى لكن المهدي سليمان يتصدى ببراعة.

وفي الدقيقة 81 سدد محمد السيد كرة قوية تصدى لها جنش.

وخرج منسي ودخل آدم كايد في الدقيقة 86.

وأهدر بيزيرا انفرادا تاما بالمرمى بعد تصدي رائع من جنش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورد عليه عبد الرحمن مجدي في الهجمة المضادة بعد تسديدة مرت بجانب القائم قليلا.

وحافظ الزمالك على النتيجة حتى حصل على نقاط المباراة.

video:1