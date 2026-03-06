بصافرة مصرية.. الهلال يحقق انتصارا كبيرا أمام النجمة بمشاركة نبيل عماد

شارك نبيل عماد مع النجمة أمام الهلال في الهزيمة التي تعرض لها الفريق 4-0 في الدوري السعودي في الجولة 25.

وأدار أمين عمر اللقاء بصافرة تحكيمية مصرية تظهر لأول مرة هذا الموسم في الدوري السعودي.

وعاد كريم بنزيمة لتشكيل الهلال الرسمي بعد غياب عن الفريق في مباراة النجمة والتي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وارتفع رصيد الهلال بهذا الانتصار للنقطة 61 بفارق نقطة واحدة عن المتصدر أهلي جدة، وتوقف رصيد النجمة عند النقطة 8 في المركز الأخير.

وتحصل ناصر الهليل لاعب النجمة على بطاقة حمراء في الدقيقة 39 بعد دفع سالم الدوسري عند انفراده بمرمى النجمة ولم يتردد الحكم المصري أمين عمر من إخراج البطاقة الحمراء.

وسجل كريم بنزيمة هدف الهلال الأول في الدقيقة 43 برأسية بعد عرضية متقنة من سالم الدوسري ليتقدم الهلال قبل نهاية الشوط الأول.

وعزز بنزيمة تقدم الهلال في الدقيقة 81 بعد عرضية من ميلينكوفيتش سافيتش وضعها بقدمه بجوار حارس المرمى.

وأكد انتصار الهلال مالكوم دي أوليفيرا بهدف ثالث في شباك النجمة برأسية بعدما ارتدت الكرة من حارس النجمة عند الدقيقة 84.

واختتم رباعية الهلال ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 86 بعد تكملة تصدي حارس النجمة لتسديدة جواو نيفيز.

وبهذا الانتصار أصبح الهلال في المركز الثاني بالتساوي مع النصر بـ61 نقطة لكن بمباراة منقوصة للنصر، وفارق نقطة عن أهلي جدة متصدر الدوري السعودي بـ62 نقطة.