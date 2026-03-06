يايسله يعادل جروس.. الأهلي ينتصر على الاتحاد في دربي جدة ويتصدر الدوري مؤقتا

الجمعة، 06 مارس 2026 - 23:10

كتب : إسلام أحمد

إيفان توني - أهلي جدة - اتحاد جدة

ارتقى أهلي جدة لصدارة الدوري السعودي مؤقتا بالفوز في دربي جدة على غريمه الاتحاد بنتيجة 3-1 في الجولة 25.

سجل للراقي كل من إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان، فيما سجل فابينيو هدف النمور.

وأصبح الأهلي في الصدارة مؤقتا برصيد 62 نقطة ومحققا فوزه السادس على التوالي في الدوري.

وينتظر الأهلي موقفه من الصدارة بعد مباراة النصر ضد نيوم غدا السبت.

فيما ظل الاتحاد حامل اللقب سادسا برصيد 42 نقطة.

وأصبح ماتياس يايسله أكثر مدرب حقق انتصارات للأهلي في مباريات الدربي بدوري المحترفين (4 بالتساوي مع كريستيان جروس(.

التشكيل

بدأ الهداف إيفان توني في هجوم أهلي جدة، فيما قاد يوسف النصيري هجوم اتحاد جدة.

وصف المباراة

بدأ الأهلي ضاغطا بحثا عن التقدم وفي الدقيقة 15 أهدر محرز فرصة محققة تصدى لها رايكوفيتش حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة 23 أودع إيفان توني عرضية جالينيو الأرضية في الشباك بسهولة.

ورفع رصيده لـ 24 هدفا في صدارة هدافي الدوري السعودي بفارق هدفين عن جوليان كينيينوس لاعب القادسية.

وفي الدقيقة 45+3 منع القائم فرصة التعادل لاتحاد جدة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الراقي.

وفي الثاني انتظر الحكم مطالعة تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح بيرجفاين لاعب الاتحاد في الدقيقة 49.

وانبرى فابينيو للركلة وسجلها في الشباك بسهولة مدركا التعادل للنمور في الدقيقة 51.

التعادل لم يُدم سوى 8 دقائق لأن رياض محرز أعاد التقدم للراقي من جديد.

وبات الجزائري أول لاعب من يسجّل ذهابا وإيابا في الدربي منذ عمر السومة في 2019-2020.

وفي الدقيقة 86 ضغط فراس البريكان بقوة على رايكوفيتش وافتك منه الكرة وسجل بسهولة في الشباك منهيا اللقاء بالهدف الثالث للأهلي.

أهلي جدة الدوري السعودي اتحاد جدة دربي جدة
