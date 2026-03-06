ثنائية نارية.. منسي يسجل في الاتحاد السكندري من صناعة فتوح

الجمعة، 06 مارس 2026 - 22:17

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - الاتحاد السكندري

سجل ناصر منسي لاعب الزمالك هدفا لفريقه أمام الاتحاد السكندري.

ويواجه الزمالك خصمه الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز منسي الهدف في الدقيقة 11 من رأسية عقب عرضية من أحمد فتوح.

ووصل منسي للمساهمة الساعبة له في الدوري المصري بتسجيله 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.

منسي سجل 32 هدفا خلال مسيرته مع الزمالك في 97 مباراة.

وللمرة الثانية خلال الموسم الجاري التي يصنع فيها أحمد فتوح هدفا لناصر منسي.

المرة الأولى كانت أمام حرس الحدود في الجولة 18 من الدوري المصري.

وكان فتوح قد صنع هدفا لمنسي في نهائي بطولة كأس مصر خلال الموسم الماضي أمام بيراميدز، وساهمت في التعادل ثم الاتجاه لركلات الترجيح ليتوج الزمالك بالدوري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بالتساوي مع بيراميدز والأهلي، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ 14 برصيد 20 نقطة.

الزمالك الدوري المصري الاتحاد السكندري ناصر منسي أحمد فتوح
