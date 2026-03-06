مباشر كأس إنجلترا - ولفرهامبتون (0)-(0) ليفربول.. استحواذ الضيوف

الجمعة، 06 مارس 2026 - 21:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد وست هام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ولفرهامبتون أمام ليفربول في الدور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

------------------------------------

سيطرة ليفربول على الكرة دون خطورة على مرمى ولفرهامبتون.

انطلاق المباراة

ليفربول ولفرهامبتون كأس الاتحاد الإنجليزي
