انتهت كأس إنجلترا - ولفرهامبتون (1)-(3) ليفربول
الجمعة، 06 مارس 2026 - 21:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ولفرهامبتون أمام ليفربول في الدور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.
------------------------------------
انتهت
ق 90+1: جوووووول هي تشان هوانج.
ق 74: جووووووول كورتيس جونز.
ق 53: جووووووول محمد صلاح بعد عرضية أرضية من روبرتسون.
ق 50: جووووووول روبرتسون بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
سيطرة ليفربول على الكرة دون خطورة على مرمى ولفرهامبتون.
انطلاق المباراة
