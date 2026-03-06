انتهت كأس إنجلترا - ولفرهامبتون (1)-(3) ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ولفرهامبتون أمام ليفربول في الدور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

------------------------------------

انتهت

ق 90+1: جوووووول هي تشان هوانج.

ق 74: جووووووول كورتيس جونز.

ق 53: جووووووول محمد صلاح بعد عرضية أرضية من روبرتسون.

ق 50: جووووووول روبرتسون بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

سيطرة ليفربول على الكرة دون خطورة على مرمى ولفرهامبتون.

انطلاق المباراة