مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(1) ريال مدريد.. خطيرة لأصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للدوري الإسباني ومباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويقع سيلتا فيجو في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

ق15: خطيرة لسيلتا فيجو من بورخا ايجليسياس لكن يتصدى لها كورتوا

ق12: جوووووووووووووووول لريال مدريد تشواميني يتقدم للفريق الملكي بتسديدة مميزة بعد صناعة من براهيم دياز

ق11: تسديدة مميزة من تشواميني تمر بجوار المرمى

ق10: كورتوا يخرج من مرماه وينقذ انفراد لجوتجيلا مهاجم سيلتا فيجو

ق6: تسديدة خطيرة من بورخا إيجليسياس يتصدى لها تيبو كورتوا وينقذ مرماه

بداية المباراة