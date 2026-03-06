مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(1) ريال مدريد.. خطيرة لأصحاب الأرض

الجمعة، 06 مارس 2026 - 21:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد بنفيكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للدوري الإسباني ومباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويقع سيلتا فيجو في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

تشكيل ريال مدريد - دياز أساسي لأول مرة مع أربيلوا.. وعودة ميندي أمام سيلتا فيجو موندو ديبورتيفو: عقوبة كبيرة تنتظر ريال مدريد من الاتحاد الأوروبي بسبب العنصرية قائمة ريال مدريد - غياب 10 لاعبين بينهم مبابي وبيلينجهام أمام سيلتا فيجو مباريات اليوم - الزمالك ودربي القناة وريال مدريد وليفربول وقمة سعودية

ق15: خطيرة لسيلتا فيجو من بورخا ايجليسياس لكن يتصدى لها كورتوا

ق12: جوووووووووووووووول لريال مدريد تشواميني يتقدم للفريق الملكي بتسديدة مميزة بعد صناعة من براهيم دياز

ق11: تسديدة مميزة من تشواميني تمر بجوار المرمى

ق10: كورتوا يخرج من مرماه وينقذ انفراد لجوتجيلا مهاجم سيلتا فيجو

ق6: تسديدة خطيرة من بورخا إيجليسياس يتصدى لها تيبو كورتوا وينقذ مرماه

بداية المباراة

