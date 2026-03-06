انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (1)-(2) ريال مدريد.. انتصار يشعل الدوري

الجمعة، 06 مارس 2026 - 21:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد بنفيكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للدوري الإسباني ومباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويقع سيلتا فيجو في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

...............................................................................................

ق90+4: جووووووووووووووول فالفيردي يسجل الثاني لريال مدريد

ق88: أسباس يسدد وتصطدم بالقائم

ق79: خروج براهيم دياز ونزول جونزالو جارسيا

ق73: بعد العودة لتقنية الفيديو الحكم يرفض احتساب ضربة جزاء لريال مدريد

ق67: تسديدة مميزة من تشواميني لكن حارس سيلتا فيجو يتألق

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45+1: كورتوا ينقذ مرماه من جديد

ق39: خطيرة من جوتجيلا وتمر بجوار المرمى

ق25: جووووووووووووووووووووووول التعادل بورخا إيجليسياس بعد عرضية من أوسكار مينجويزا

ق15: خطيرة لسيلتا فيجو من بورخا ايجليسياس لكن يتصدى لها كورتوا

ق12: جوووووووووووووووول لريال مدريد تشواميني يتقدم للفريق الملكي بتسديدة مميزة بعد صناعة من براهيم دياز

ق11: تسديدة مميزة من تشواميني تمر بجوار المرمى

ق10: كورتوا يخرج من مرماه وينقذ انفراد لجوتجيلا مهاجم سيلتا فيجو

ق6: تسديدة خطيرة من بورخا إيجليسياس يتصدى لها تيبو كورتوا وينقذ مرماه

بداية المباراة

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني
