مؤتمر جوارديولا: إقامة لقاء الكأس في الثامنة مساءً يمنحنا أفضلية قبل مواجهة ريال مدريد

كشف بيب جوارديولا أن إقامة مباراة الكأس في الثامنة مساء يخدمنا في عملية السفر وسيكون مفيدا قبل مواجهة ريال مدريد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "كما قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل، عندما تكون الفوارق قريبة جدا، يصبح الحظ مهما في انتصارات الفريق بهذه المباريات".

وواصل "نحن نعرف بعضنا البعض جيدا، ولا توجد مفاجآت في المباراة أيا كانت النتيجة، كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة مهمة للغاية، نسافر إلى نيوكاسل من أجل الفوز والتأهل إلى الدور التالي".

وعن جاهزية نيكو أورايلي قال: "نيكو أورايلي يشعر بتحسن، وسيتم تقييم حالته لمعرفة مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الكأس".

وأردف "إقامة المباراة في الساعة الثامنة مساء يمنح الفريق أفضلية، لأن بعثة مانشستر سيتي يمكنها السفر يوم السبت بدلا من الجمعة، كما يحدث في مباريات الثالثة عصرا، لكن ذلك يقلص أيضا وقت التعافي قبل مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا".

وأتم "العلاقة جيدة إلى حد كبير مع إيدي هاو، لكنني لم أتناول العشاء معه من قبل، بعض المدربين تربطني بهم علاقة طويلة، في النهاية نحن منافسون ويجب أن نواجه بعضنا، لكن قبل المباراة وبعدها يكون الأمر مختلفا تماما".

وينافس مانشستر سيتي الموسم الحالي في العديد من البطولات.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال في نهائي كأس الرابطة.

ويواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ونجح مانشستر سيتي أن يحقق كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات كان أخرها موسم 2023.

