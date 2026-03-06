انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الاتحاد السكندري.. الأبيض يواصل الفوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بالتساوي مع بيراميدز والأهلي، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ 14 برصيد 20 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------------------------------------

انتهت

ق 90+3: عبد الرحمن مجدي يسدد كرة تمر بجانب المرمى قليلا.

ق 90+2: بيزيرا يهدر انفرادا تاما بعد تصدي رائع من جنش.

ق 86: خروج ناصر منسي ودخول آدم كايد.

ق 81: تسديدة من محمد السيد تصدى لها جنش.

ق 78: أفشة يسدد كرة بعد انفراد تام بالمرمى لكن المهدي سليمان يتصدى ببراعة.

ق 71: الدباغ يهدر كرة أمام المرمى الخالي بعد عرضية من محمد السيد.

ق 70: دخول الدباغ ومحمد السيد بدلا من فتوح وبانزا.

ق 66: تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي تصدى لها المهدي سليمان ببراعة.

ق 61: تسديدة قوية من ربيع من مسافة بعيدة أمسكها جنش.

ق 45: تبديل أول للزمالك بدخول أحمد ربيع بدلا من عبد الله السعيد.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: طرد محمد شحاتة بشكل مباشر بعد تدخل قوي على خالد عبد الفتاح.

ق 35: طرد كريم الديب بعد تدخل قوي بقدمه في وجه بيزيرا.

ق 34: عودة الحكم للفيديو بسبب شك في طرد.

ق 17: تسديدة في العارضة من محمد مجدي "أفشة" من ركلة حرة مباشرة.

ق 11: جووول ناصر منسي من رأسية عقب عرضية من أحمد فتوح.

ق 6: تسديدة من ناصر منسي ويحصل على ركنية.

ق 3: تسديدة من ناصر منسي داخل منطقة الـ 6 ياردات أمسك بها جنش.

انطلاق المباراة