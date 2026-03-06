تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام ولفرهامبتون في كأس إنجلترا

الجمعة، 06 مارس 2026 - 21:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد ولفرهامبتون

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه أمام ولفرهامبتون.

ويواجه ليفربول خصمه ولفرهامبتون بعد قليل في دور الـ 16 ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي في المباراة.

ويلعب ليفربول بالقوة الضاربة دون إراحة اللاعبين الأساسيين.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: أليسون

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندي روبرتسون

الوسط: ألكسيس ماك أليستر – كورتيس جونز – ريان جرافنبيرخ

الهجوم: كودي جاكبو – ريو نجوموا – محمد صلاح

وكان ليفربول قد خسر منذ أيام من ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

