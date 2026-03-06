مباشر دربي القنال - المصري (1)-(0) الإسماعيلي.. جوووول أوووول

الجمعة، 06 مارس 2026 - 21:22

كتب : FilGoal

ميدو جابر - المصري ضد الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الإسماعيلي في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز 21 (الأخير) برصيد 11 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

ق 45+3: جووول أووول صلاح محسن بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق 43: تصويبة من حسن منصور تمر بجوار القائم لركنية للدراويش

ق 33: بطاقة صفراء لدغموم بسبب الاعتراض على الحكم

ق 13: مطالبات بركلة جزاء يرفض الحكم احتسابها

بداية اللقاء

المصري الإسماعيلي الدوري المصري
