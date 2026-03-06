انتهت دربي القنال - المصري (2)-(0) الإسماعيلي.. فوز بهدفين

الجمعة، 06 مارس 2026 - 21:22

كتب : FilGoal

ميدو جابر - المصري ضد الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الإسماعيلي في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز 21 (الأخير) برصيد 11 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+7: جووول الثاااني.. كريم بامبو يسجل بوجه القدم الخارجي

ق 72: عصام ثروت يتصدى لفرصة محققة للإسماعيلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول أووول صلاح محسن بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق 43: تصويبة من حسن منصور تمر بجوار القائم لركنية للدراويش

ق 33: بطاقة صفراء لدغموم بسبب الاعتراض على الحكم

ق 13: مطالبات بركلة جزاء يرفض الحكم احتسابها

بداية اللقاء

