صدام انتخابي في برشلونة.. لابورتا يتهم فونت بتشويه سمعة النادي

الجمعة، 06 مارس 2026 - 21:18

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

هاجم جوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة منافسه فيكتور فونت بعد التصريحات التي سخر بها فونت على لابورتا.

وقال لابورتا في تصريحات لموندو ديبورتيفو: "بصفتي رئيسا سابقا لبرشلونة، وعضو رقم 9601 في نادي برشلونة، أطالب فيكتور فونت بسحب تصريحه والاعتذار لجميع جماهير برشلونة، من غير المقبول إطلاقا وصف النادي بهذه الطريقة".

وواصل "تصريحات فونت تخدم مصالح من يحاولون تشويه سمعة برشلونة، ومن المحزن أن يمنح سبب للتصفيق من قبل خصوم النادي بسبب ما قاله".

أخبار متعلقة:
لابورتا: لا تعاقدات جديدة في الصيف إلا إذا وجدنا اللاعب المناسب برشلونة يعتمد ترشيح لابورتا وفونت لرئاسة النادي.. واستبعاد سيريا لابورتا: حاولت إعادة ميسي في 2023 ولكنه اختار إنتر ميامي فونت: لابورتا يعيش في عالم موازي مثل ترامب.. وعلينا عدم التعاون مع ريال مدريد

وأردف "نحن ندافع عن برشلونة، حتى لا يقع في أيدي أشخاص عديمي الخبرة وطموحاتهم المفرطة، قد تدمر مسيرة النجاح التي بنيت على مدار سنوات".

وأتم "جماهير برشلونة لا تستحق هذا النوع من المتحدثين، الانتخابات يجب أن تكون مساحة لتقديم المشاريع والأفكار، لا لنشر الأكاذيب أو وضع العراقيل".

ويتنافس الثنائي جوان لابورتا، وفيكتور فونت على رئاسة برشلونة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وتقام انتخابات برشلونة يوم 15 مارس الجاري.

وأعلن نادي برشلونة رسميا اعتماد ترشيح جوان لابورتا وفيكتور فونت لمنصب رئيس النادي، بعد تجاوزهما الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات المعتمدة.

فيما خرج مارك سيريا من السباق لعدم تمكنه من جمع الحد الأدنى المطلوب وعددها 2,337 توقيعا.

وجاءت نتائج عملية التحقق من التوقيعات كالتالي:

جوان لابورتا (عضو رقم 9601)

التوقيعات المقدمة: 8,170

التوقيعات المعتمدة: 7,226

فيكتور فونت (عضو رقم 55406)

التوقيعات المقدمة: 5,144

التوقيعات المعتمدة: 4,440

مارك سيريا (عضو رقم 80941)

التوقيعات المقدمة: 2,845

التوقيعات المعتمدة: 2,247.

برشلونة لابورتا
نرشح لكم
مباشر كأس إنجلترا - ولفرهامبتون (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(1) ريال مدريد.. خطيرة لأصحاب الأرض تيليجراف: مقعد تودور مهدد في توتنام بعد 3 مباريات.. ودي زيربي مرشح لقيادة الفريق تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام ولفرهامبتون في كأس إنجلترا موندو ديبورتيفو: عقوبة كبيرة تنتظر ريال مدريد من الاتحاد الأوروبي بسبب العنصرية تشكيل ريال مدريد - دياز أساسي لأول مرة مع أربيلوا.. وعودة ميندي أمام سيلتا فيجو مؤتمر فليك: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيلباو.. وبيدري وليفاندوفسكي جاهزان قائمة ريال مدريد - غياب 10 لاعبين بينهم مبابي وبيلينجهام أمام سيلتا فيجو
أخر الأخبار
ثنائية نارية.. منسي يسجل في الاتحاد السكندري من صناعة فتوح 19 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس إنجلترا - ولفرهامبتون (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(1) ريال مدريد.. خطيرة لأصحاب الأرض 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تيليجراف: مقعد تودور مهدد في توتنام بعد 3 مباريات.. ودي زيربي مرشح لقيادة الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الاتحاد السكندري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام ولفرهامبتون في كأس إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر دربي القنال - المصري (1)-(0) الإسماعيلي.. جوووول أوووول ساعة | الدوري المصري
صدام انتخابي في برشلونة.. لابورتا يتهم فونت بتشويه سمعة النادي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد
/articles/524694/صدام-انتخابي-في-برشلونة-لابورتا-يتهم-فونت-بتشويه-سمعة-النادي