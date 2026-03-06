صدام انتخابي في برشلونة.. لابورتا يتهم فونت بتشويه سمعة النادي

هاجم جوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة منافسه فيكتور فونت بعد التصريحات التي سخر بها فونت على لابورتا.

وقال لابورتا في تصريحات لموندو ديبورتيفو: "بصفتي رئيسا سابقا لبرشلونة، وعضو رقم 9601 في نادي برشلونة، أطالب فيكتور فونت بسحب تصريحه والاعتذار لجميع جماهير برشلونة، من غير المقبول إطلاقا وصف النادي بهذه الطريقة".

وواصل "تصريحات فونت تخدم مصالح من يحاولون تشويه سمعة برشلونة، ومن المحزن أن يمنح سبب للتصفيق من قبل خصوم النادي بسبب ما قاله".

وأردف "نحن ندافع عن برشلونة، حتى لا يقع في أيدي أشخاص عديمي الخبرة وطموحاتهم المفرطة، قد تدمر مسيرة النجاح التي بنيت على مدار سنوات".

وأتم "جماهير برشلونة لا تستحق هذا النوع من المتحدثين، الانتخابات يجب أن تكون مساحة لتقديم المشاريع والأفكار، لا لنشر الأكاذيب أو وضع العراقيل".

ويتنافس الثنائي جوان لابورتا، وفيكتور فونت على رئاسة برشلونة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وتقام انتخابات برشلونة يوم 15 مارس الجاري.

وأعلن نادي برشلونة رسميا اعتماد ترشيح جوان لابورتا وفيكتور فونت لمنصب رئيس النادي، بعد تجاوزهما الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات المعتمدة.

فيما خرج مارك سيريا من السباق لعدم تمكنه من جمع الحد الأدنى المطلوب وعددها 2,337 توقيعا.

وجاءت نتائج عملية التحقق من التوقيعات كالتالي:

جوان لابورتا (عضو رقم 9601)

التوقيعات المقدمة: 8,170

التوقيعات المعتمدة: 7,226

فيكتور فونت (عضو رقم 55406)

التوقيعات المقدمة: 5,144

التوقيعات المعتمدة: 4,440

مارك سيريا (عضو رقم 80941)

التوقيعات المقدمة: 2,845

التوقيعات المعتمدة: 2,247.