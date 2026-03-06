قبل مواجهة مصر.. البرازيل تعلن مواجهة بنما وديا استعدادا لـ كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد البرازيلي خوض مباراة ودية بين منتخبي البرازيل وبنما استعدادا لكأس العالم 2026.

وسيلتقي منتخب البرازيل مع بنما يوم 31 مايو المقبل على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وستكون تلك التجربة الأخير للبرازيل أمام جماهيره قبل المشاركة المونديالية سعيا لتحقيق الكأس السادسة.

وستأتي المباراة قبل مواجهة البرازيل ومصر التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وديا في السابع من يونيو المقبل.

وبذلك ستكون مباريات البرازيل الودية قبل المونديال

البرازيل × فرنسا – ملعب جيليت – 26 مارس في الحادية عشر مساءً في فوكسبروه في أمريكا

البرازيل × كرواتيا – ملعب ملعب كامبينج ورلد – 31 مارس في الثالثة فجرا في أورلاندو في أمريكا

البرازيل × بنما - ملعب ماراكانا - 31 مايو في ريو دي جانيرو في البرازيل

البرازيل × مصر – ملعب هانجتون بنك فيلد – 7 يونيو في الواحدة صباحا في أوهايو في أمريكا

ويتواجد بطل العالم 5 مرات في المجموعة الثالثة رفقة المغرب وهايتي واسكتلندا.

وتبدأ بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.