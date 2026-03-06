انتهت دربي جدة - الأهلي (3)-(1) الاتحاد.. الراقي ينتصر

الجمعة، 06 مارس 2026 - 21:01

كتب : FilGoal

إيفان توني - أهلي جدة - إيبانز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لدربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الجولة 25 من الدوري السعودي.

ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر.

فيما يقع اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 86: جووول فراس البريكان يسجل بعد ضغط قوي على رايكوفيتش واستخلاص الكرة وتسديدة في الشباك الخالية

ق 59: جووول الثاااني محرز يسجل الثاني للأهلي

ق 51: جوووول فابينيو يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 50: ركلة جزاء لبيرجفاين لاعب اتحاد جدة

ق 49: الحكم يعود لتقنية الفيديو لوجود شك في احتساب ركلة جزاء للاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3 القائم هدف التعادل لاتحاد جدة

ق 23: جوووول إيفان توني يسجل الأول للأهلي بعد عرضية أرضية

ق 15: فرص من الأهلي عن طريق محرز لكن دفاع الاتحاد في الموعد

ق 10: إصابة بيرجفاين وعودته مرة أخرى

بداية اللقاء

أهلي جدة الدوري السعودي اتحاد جدة دربي جدة
